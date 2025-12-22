Logo
Одређен притвор бившем министру Милутину Симовићу

Одређен притвор бившем министру Милутину Симовићу

Бившем министру пољопривреде и руралног развоја Црне Горе Милутину Симовићу, који је ухапшен јутрос због сумње да је злоупотријебио права на репрезентацију, одређен је притвор до 72 часа након саслушања у Специјалном државном тужилаштву.

Симовић је ухапшен јутрос у Никшићу по налогу Специјалног државног тужилаштва.

Његов бранилац, адвокат Мирослав Аџић рекао је да је Симовић осумњичен да је од 2017. до 2020. године као министар пољопривреде злоупотријебио право на репрезентацију.

"На терет му се ставља да је у року од три године у десетак случајева злоупотријебио право на репрезентацију у укупном износу од око 5.000 евра, те да је ријеч о више рачуна у износу од 100 до око 500 евра", додао је Аџић.

