Цеца ово пије свако јутро: Напитак који топи сало, раван стомак је загарантован

23.09.2025

08:37

Цеца ово пије свако јутро: Напитак који топи сало, раван стомак је загарантован
Фото: Anna Pou/Pexels

Београђанка Цеца открила је једноставан, али моћан јутарњи ритуал који јој је потпуно променио тијело.

Каже да свако јутро прије доручка пије чашу млаке воде са лимуном, кашичицом меда и прстохватом цимета, што, према њеним ријечима, убрзава метаболизам, подстиче варење и топи масноће.

"Осјећам се лагано и енергично, а сало са стомака полако нестаје", прича Цеца. Ритуал траје само пар минута, али резултати су видљиви већ за неколико дана.

sreca radost ljubav

Занимљивости

У ова два хороскопска знака се рађају највјернији партнери

Нутриционисти објашњавају да комбинација лимуна, меда и цимета помаже тијелу да се ослободи токсина, регулише ниво шећера у крви и активира метаболизам.

Када се овај напитак комбинује са здравом исхраном и лаганим јутарњим вежбама, ефекти могу бити још бржи, пише Најжена.

napitak

zdravlje

