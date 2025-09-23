Цеца ово пије свако јутро: Напитак који топи сало, раван стомак је загарантован

23.09.2025
Београђанка Цеца открила је једноставан, али моћан јутарњи ритуал који јој је потпуно променио тијело.
Каже да свако јутро прије доручка пије чашу млаке воде са лимуном, кашичицом меда и прстохватом цимета, што, према њеним ријечима, убрзава метаболизам, подстиче варење и топи масноће.
"Осјећам се лагано и енергично, а сало са стомака полако нестаје", прича Цеца. Ритуал траје само пар минута, али резултати су видљиви већ за неколико дана.
Нутриционисти објашњавају да комбинација лимуна, меда и цимета помаже тијелу да се ослободи токсина, регулише ниво шећера у крви и активира метаболизам.
Када се овај напитак комбинује са здравом исхраном и лаганим јутарњим вежбама, ефекти могу бити још бржи, пише Најжена.
