Стручњаци упозоравају да ово воће може озбиљно да наштети здрављу

Извор:
Супержена
22.09.2025
18:06
Коментари:0
Стручњак са Харварда, гастроентеролог др Саурабх Сетхи, открио је које воће највише шкоди здрављу цријева.
На самом дну његове листе нашле су се презреле банане. Иако их многи сматрају здравим избором, због високог нивоа шећера оне могу направити више штете него користи.
Бања Лука
Спектакуларан скок: Погледајте како изгледа "бањалучка ласта" са стијене Свети Петар
Престижни стручњак са Харварда, гастроентеролог др Саурабх Сетхи, истиче да иако је воће генерално здраво, одређене врсте могу изазвати пробавне сметње. Он напомиње да "све врсте воћа нису једнаке" и саставио је ранг-листу од десет најчешће конзумираних врста, од најгорих до најбољих по здрављу цријева.
На дну листе нашле су се презреле банане. Др Сетхи објашњава да су оне толико богате шећером да су их неки описивали као "чоколадице у жутој кори".
Презреле банане подижу ниво шећера у крви и пружају мање хране корисним бактеријама у цријевима.
Здравље
Отишла код љекара због бола у оку, па сазнала да има опаску болест
Док се презреле банане налазе на "црној листи", благо зелене банане су оцијењене са 5/10, јер имају виши садржај влакана који су корисни за здравље срца, цријева и метаболизма.
На врху листе, према Сетхију, су боровнице и нар, воће које обилује антиоксидансима и имају снажан ефекат у борби против слободних радикала и упала.
Наука и технологија
4 ч0
Стил
4 ч0
Свијет
4 ч0
БиХ
4 ч0
Здравље
3 ч0
Здравље
6 ч0
Здравље
6 ч0
Здравље
13 ч0
Најновије
Најчитаније
21
58
21
55
21
50
21
41
21
40
Тренутно на програму