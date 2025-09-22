Logo

Спектакуларан скок: Погледајте како изгледа "бањалучка ласта" са стијене Свети Петар

22.09.2025

18:02

Коментари:

0
Спектакуларан скок: Погледајте како изгледа "бањалучка ласта" са стијене Свети Петар
Фото: screenshot

Бањалучанин Игор Арсенић извео је спектакуларан и изузетно захтјеван скок са стијене на полуострву Свети Петар у срцу Макарске.

Снимак овог адреналинског подвига, који је објављен на „Фејсбук“ страници удружења „Бањалучка ласта“, приказује Арсенића како храбро урања у Јадранско море са високе стијене, што је изазвало одушевљење бројних пратилаца.

Из „Бањалучке ласте“ напомињу да је ријеч о потезу који захтијева велико искуство и максималне безбједносне мјере, те упозоравају да овакви скокови могу бити веома опасни за неискусне појединце.

Иначе, Игор Арсенић извео је у јулу, шесту годину заредом, најљепшу "бањалучку ласту" и однио побједу у традиционалним скоковима са Градског моста.

Подијели:

Тагови:

Игор Арсенић

Бањалучка ласта

skok u vodu

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Шта кажу стручњаци о албанској АИ министарки

Наука и технологија

Шта кажу стручњаци о албанској АИ министарки

4 ч

0
Невријеме хара Европом, више погинулих у поплавама

Свијет

Невријеме хара Европом, више погинулих у поплавама

4 ч

0
Грађани упозорени да не насједају на превару: Круже лажне СМС поруке о ''неуспјелој достави пошиљке''

БиХ

Грађани упозорени да не насједају на превару: Круже лажне СМС поруке о ''неуспјелој достави пошиљке''

4 ч

0
Чарли Шин шокирао признањем, мексички картел му није хтио продати кокаин: "Мислили су да дилам"

Сцена

Чарли Шин шокирао признањем, мексички картел му није хтио продати кокаин: "Мислили су да дилам"

4 ч

0

Више из рубрике

Срамно: Аквана на мети вандала, причињена велика материјална штета

Бања Лука

Срамно: Аквана на мети вандала, причињена велика материјална штета

5 ч

0
Служена прва литургија у српско-руском храму у Бањалуци

Бања Лука

Служена прва литургија у српско-руском храму у Бањалуци

1 д

0
Fotografija hrama Hrista Spasitelja u Banjaluci

Бања Лука

Обустава саобраћаја у Бањалуци

1 д

0
Велики број вјерника на првој литургији у Храму Преображења Господњег у Бањалуци

Бања Лука

Велики број вјерника на првој литургији у Храму Преображења Господњег у Бањалуци

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

58

Хитно затворен аеродром у Копенхагену, огласила се полиција

21

58

Захарова открила да се припремају бројни сусрети у Њујорку

21

55

Шок у Италији: Син познатог комичара осуђен за групно силовање

21

50

Стотине лешева свиња пронађене на једној фарми

21

41

Више од 24.000 људи умрло од посљедица екстремних врућина овог љета

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner