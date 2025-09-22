Спектакуларан скок: Погледајте како изгледа "бањалучка ласта" са стијене Свети Петар

22.09.2025
18:02
Коментари:0
Бањалучанин Игор Арсенић извео је спектакуларан и изузетно захтјеван скок са стијене на полуострву Свети Петар у срцу Макарске.
Снимак овог адреналинског подвига, који је објављен на „Фејсбук“ страници удружења „Бањалучка ласта“, приказује Арсенића како храбро урања у Јадранско море са високе стијене, што је изазвало одушевљење бројних пратилаца.
Из „Бањалучке ласте“ напомињу да је ријеч о потезу који захтијева велико искуство и максималне безбједносне мјере, те упозоравају да овакви скокови могу бити веома опасни за неискусне појединце.
Иначе, Игор Арсенић извео је у јулу, шесту годину заредом, најљепшу "бањалучку ласту" и однио побједу у традиционалним скоковима са Градског моста.
Наука и технологија
4 ч0
Свијет
4 ч0
БиХ
4 ч0
Сцена
4 ч0
Најновије
Најчитаније
21
58
21
58
21
55
21
50
21
41
Тренутно на програму