Logo

Отишла код љекара због бола у оку, па сазнала да има опаку болест

Извор:

Курир

22.09.2025

18:02

Коментари:

0
Отишла код љекара због бола у оку, па сазнала да има опаку болест
Фото: Kaboompics.com/Pexels

Американка Аманда Хан (29) годинама је игнорисала здравствене тегобе попут проблема са памћењем и повремене утрнулости. Међутим, бол у оку коју је осјетила 2019. године био је први озбиљан симптом који ју је натјерао да потражи стручну помоћ.

„Испрва сам све приписивала свом послу. Радим у дигиталном маркетингу, па већи дио дана проводим за рачунаром, а када нисам за рачунаром, често сам на телефону. Мислила сам да је то само умор од превише гледања у екран“, објашњава Аманда.

Али, када је вид постао замућен, а боје су почеле да изгледају чудно, схватила је да нешто није у реду. Посјетила је офталмолога, који јој је препоручио додатне претраге, пише Дејли Мејл.

Дијагностикована мултипла склероза, као и мајци

„Упутио ме на магнетну резонанцу, а убрзо након тога добила сам дијагнозу мултипле склерозе“, присјећа се.

Мултипла склероза (МС) је хронична аутоимуна болест која првенствено захвата централни нервни систем, укључујући мозак, кичмену мождину и очне нерве. Патофизиолошки механизам болести укључује упалне процесе који доводе до оштећења мијелинске овојнице, која нормално штити нервна влакна. Оштећење мијелина омета правилно преношење електричних сигнала између мозга и остатка тијела, што изазива широк спектар неуролошких симптома.

ALBANSKA-MINISTARKA-220925

Наука и технологија

Шта кажу стручњаци о албанској АИ министарки

За Аманду, дијагноза мултипле склерозе била је шокантна, нарочито јер и њена мајка болује од исте болести. „Испрва нисам могла да вјерујем. Моја мама има МС, па сам била потпуно изненађена. Како је то могло да се догоди и мени?“, признаје Аманда.

Аманда је убрзо схватила да мора да прилагоди свој живот новој ситуацији. Шест година након дијагнозе научила је како да живи с мултиплом склерозом и да се носи с изазовима које та болест доноси.

„Сваког дана подсећам себе да МС није цијели мој живот, иако је важан дио њега. Наравно, има дана када је тешко, али трудим се да се усмјерим на оно што могу да контролишем: своје здравље, физичку активност, односе с породицом и пријатељима, као и дељење своје приче“, каже Аманда.

Након дијагнозе, њен приступ здрављу се промијенио.

@oheyitsamanda Five things I learned after being diagnosed with MS #multiplesclerosis #mswarrior #autoimmunedisease #multiplesclerosisawareness #autoimmunewarrior ♬ original sound - Amanda

„Почела сам редовно да вежбам, да водим рачуна о ишрани, избјегавам нездраву храну и смањујем стрес. Фокусирам се на ствари које су заиста важне и окружила сам се људима који ме подржавају“, закључује Аманда, која своју борбу с мултиплом склерозом редовно дели на друштвеним мрежама, гдје је примила бројне поруке подршке од људи који се суочавају с истим изазовима. Та подршка јој даје снагу да настави даље.

„Те поруке ми много значе јер ми помажу да се осјећам мање усамљено. Свака порука подршке мотивише ме да наставим борбу“, признаје.

„Мултипла склероза не значи крај живота. То значи да живот може изгледати другачије, а то не мора да буде лоше. Живот може бити лијеп, чак и када се суочавате с изазовима. Најважније је да наставите да живите пуним плућима, по сопственим правилима. Треба да разбијемо стигму да с болешћу не можете имати ‘нормалан’ живот, можете, само треба да створите своју верзију нормалног“, поручила је Аманда свима који се боре с овом болешћу.

(Курир.рс)

Подијели:

Таг:

multipla skleroza

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Шта кажу стручњаци о албанској АИ министарки

Наука и технологија

Шта кажу стручњаци о албанској АИ министарки

4 ч

0
Смјена годишњих доба доноси велико спремање: Ево како да трајно организујете ормар

Стил

Смјена годишњих доба доноси велико спремање: Ево како да трајно организујете ормар

4 ч

0
Невријеме хара Европом, више погинулих у поплавама

Свијет

Невријеме хара Европом, више погинулих у поплавама

4 ч

0
Грађани упозорени да не насједају на превару: Круже лажне СМС поруке о ''неуспјелој достави пошиљке''

БиХ

Грађани упозорени да не насједају на превару: Круже лажне СМС поруке о ''неуспјелој достави пошиљке''

4 ч

0

Више из рубрике

Научници открили да ли је боље бити премршав или предебео

Здравље

Научници открили да ли је боље бити премршав или предебео

6 ч

0
Невен цвијет биљка

Здравље

Најмоћнији лијек из природе: Ова биљка помаже у лијечењу многих болести

6 ч

0
Не игноришите знакове: Ово су тихи симптоми повишеног шећера у крви

Здравље

Не игноришите знакове: Ово су тихи симптоми повишеног шећера у крви

13 ч

0
Crna čokolada

Здравље

Шта се догађа са тијелом ако стално конзумирате слатко?

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

58

Захарова открила да се припремају бројни сусрети у Њујорку

21

55

Шок у Италији: Син познатог комичара осуђен за групно силовање

21

50

Стотине лешева свиња пронађене на једној фарми

21

41

Више од 24.000 људи умрло од посљедица екстремних врућина овог љета

21

40

Познат идентитет мушкарца који је пронађен у Јабланичком језеру

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner