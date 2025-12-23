Logo
За све оне који трпе неправду: Сутра је важан празник, овај обичај се мора испоштовати

Она

23.12.2025

21:07

За све оне који трпе неправду: Сутра је важан празник, овај обичај се мора испоштовати
Фото: ATV

У српском народу дан посвећен Свети Данило Столпник везује се за смирење, трпљење и тиху молитву. Овај светитељ се не доживљава само као велики аскета, већ и као снажан заштитник благих и мирних људи, оних које живот често ставља на искушења управо због њихове доброте.

Рано бјекство у манастир и знак посебног позива

Свети Данило рођен је 409. године у селу Мерата, недалеко од града Самосате, на обали ријеке Еуфрат. Према предању, још као дванаестогодишњак кришом је побјегао у манастир, вођен снажном жељом за молитвом и тиховањем.

Иако су монаси у почетку одбијали да га приме због младости, Данилова упорност била је јача. На крају су попустили, а родитељи, који су га убрзо пронашли, сагласили су се да остане у манастиру. Народ вјерује да је управо та рана одлучност била први знак његове велике духовне снаге.

Сусрет са Симеоном који му је промијенио живот

Осим монашког живота, Данило је имао још једну жељу - да упозна чувеног аскету Симеон Столпник. Та жеља му се испунила током посјете Антиохији, када је, према предању, схватио да је и његов пут пут самоће, молитве и потпуног одрицања.

Недуго затим, Данило одлази у предграђе Цариграда, гдје се 460. године пење на стуб и започиње живот столпника, симболично поставши насљедник Симеона.

-спц-вјера-црква-фреске-

Друштво

Вјерује се да се данас треба молити за исцјељење

Вјеровања о чудима и исцјељењима

Народ је брзо почео да вјерује у исцјелитељске и пророчке моћи Светог Данила. Због великог броја људи који су долазили по савјет и молитву, направљен му је већи стуб. Сматрало се да његове ријечи доносе утјеху, али и тачна пророчанства.

Предање каже да је могао да види судбине људи и да је прорекао датуме смрти многих угледника свог времена. Управо због тога се вјерује да му се данас посебно моле они који траже излаз из тешких животних ситуација.

Поштовање цара и заштита од страдања

Као мудар и духовно снажан човјек, Свети Данило имао је и велики утицај у тадашњем друштву. Посебно га је поштовао цар Лав, који је наредио да се на стубу постави кров како би га заштитио од хладноће и смрзавања.

Народно предање биљежи да је цар сваког важног госта најприје водио код Данила, говорећи: ''Ево правог чуда у моме царству великом“.

Смрт, знамења и небеска појава

Свети Данило је, према вјеровању, унапријед видио и сопствену смрт. Прије него што је преминуо 489. године, поучио је своје ученике како да наставе његову мисију. Предање даље каже да су пред његову смрт виђени анђели и апостоли како лете око стуба на коме је живио.

Због угледа који је стекао још за живота, приређен му је свечани и велелепни испраћај.

ilu-crkva-pravoslavlje-290825

Друштво

Жене, ако желите бебу, вјерује се да данас ово морате да урадите

Обичаји и молитве на дан Светог Данила

У народу се вјерује да се на овај дан треба уздржавати од свађе, тешких ријечи и наглих одлука. Сматра се да Свети Данило нарочито помаже мирним, стрпљивим људима које други често потцјењују или искоришћавају.

Обичај је да се тог дана у тишини изговори кратка молитва и затражи помоћ у ношењу животних терета. Вјерује се да искрена молба упућена Светом Данилу доноси олакшање и унутрашњи мир.

Како пише "Еспресо", овај светитељ и данас важи за савезника оних који трпе неправду, али не губе вјеру.

У црквеној пјесми о Светом Данилу каже се да је био "стуб трпљења", налик Јову у страдањима и Јосифу у искушењима. Управо зато се вјерује да његове молитве имају посебну снагу за све који пролазе кроз тешке периоде, а остају вјерни добру и смирењу.

(Она.рс)

