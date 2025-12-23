За све оне који трпе неправду: Сутра је важан празник, овај обичај се мора испоштовати

Извор:
Она
23.12.2025
21:07
Коментари:0
У српском народу дан посвећен Свети Данило Столпник везује се за смирење, трпљење и тиху молитву. Овај светитељ се не доживљава само као велики аскета, већ и као снажан заштитник благих и мирних људи, оних које живот често ставља на искушења управо због њихове доброте.
Свети Данило рођен је 409. године у селу Мерата, недалеко од града Самосате, на обали ријеке Еуфрат. Према предању, још као дванаестогодишњак кришом је побјегао у манастир, вођен снажном жељом за молитвом и тиховањем.
Иако су монаси у почетку одбијали да га приме због младости, Данилова упорност била је јача. На крају су попустили, а родитељи, који су га убрзо пронашли, сагласили су се да остане у манастиру. Народ вјерује да је управо та рана одлучност била први знак његове велике духовне снаге.
Осим монашког живота, Данило је имао још једну жељу - да упозна чувеног аскету Симеон Столпник. Та жеља му се испунила током посјете Антиохији, када је, према предању, схватио да је и његов пут пут самоће, молитве и потпуног одрицања.
Недуго затим, Данило одлази у предграђе Цариграда, гдје се 460. године пење на стуб и започиње живот столпника, симболично поставши насљедник Симеона.
Народ је брзо почео да вјерује у исцјелитељске и пророчке моћи Светог Данила. Због великог броја људи који су долазили по савјет и молитву, направљен му је већи стуб. Сматрало се да његове ријечи доносе утјеху, али и тачна пророчанства.
Предање каже да је могао да види судбине људи и да је прорекао датуме смрти многих угледника свог времена. Управо због тога се вјерује да му се данас посебно моле они који траже излаз из тешких животних ситуација.
Као мудар и духовно снажан човјек, Свети Данило имао је и велики утицај у тадашњем друштву. Посебно га је поштовао цар Лав, који је наредио да се на стубу постави кров како би га заштитио од хладноће и смрзавања.
Народно предање биљежи да је цар сваког важног госта најприје водио код Данила, говорећи: ''Ево правог чуда у моме царству великом“.
Свети Данило је, према вјеровању, унапријед видио и сопствену смрт. Прије него што је преминуо 489. године, поучио је своје ученике како да наставе његову мисију. Предање даље каже да су пред његову смрт виђени анђели и апостоли како лете око стуба на коме је живио.
Због угледа који је стекао још за живота, приређен му је свечани и велелепни испраћај.
У народу се вјерује да се на овај дан треба уздржавати од свађе, тешких ријечи и наглих одлука. Сматра се да Свети Данило нарочито помаже мирним, стрпљивим људима које други често потцјењују или искоришћавају.
Обичај је да се тог дана у тишини изговори кратка молитва и затражи помоћ у ношењу животних терета. Вјерује се да искрена молба упућена Светом Данилу доноси олакшање и унутрашњи мир.
Како пише "Еспресо", овај светитељ и данас важи за савезника оних који трпе неправду, али не губе вјеру.
У црквеној пјесми о Светом Данилу каже се да је био "стуб трпљења", налик Јову у страдањима и Јосифу у искушењима. Управо зато се вјерује да његове молитве имају посебну снагу за све који пролазе кроз тешке периоде, а остају вјерни добру и смирењу.
(Она.рс)
