БиХ добија нове новчанице

23.12.2025
19:16
Коментари:0
Гувернерка Централне банке Босне и Херцеговине Јасмина Селимовић данас је најавила увођење нових папирних новчаница.
- Предсједништво Босне и Херцеговине одобрило је Банци израду нових новчаница, које би у оптицају требале бити од 2028. године. На новим новчаницама ће бити задржани постојећи ликови, али ће се дизајн дијелом промијенити - рекла је Селимовић.
Друштво
Гдје и како замијенити повучене новчанице након 31. децембра 2025.
Како је додала, нове новчанице биће израђене од еколошки прихватљивијих материјала, уз минималну могућност фалсификовања, а биће прилагођене и особама с оштећеним видом.
Друштво
5 ч0
Друштво
6 ч0
Друштво
7 ч0
Друштво
7 ч0
Најновије
Најчитаније
21
02
20
47
20
47
20
45
20
43
Тренутно на програму