БиХ добија нове новчанице

23.12.2025

19:16

Marke Konvertibilna marka Novac
Фото: Централна банка

Гувернерка Централне банке Босне и Херцеговине Јасмина Селимовић данас је најавила увођење нових папирних новчаница.

- Предсједништво Босне и Херцеговине одобрило је Банци израду нових новчаница, које би у оптицају требале бити од 2028. године. На новим новчаницама ће бити задржани постојећи ликови, али ће се дизајн дијелом промијенити - рекла је Селимовић.

Паре

Друштво

Гд‌је и како замијенити повучене новчанице након 31. децембра 2025.

Како је додала, нове новчанице биће израђене од еколошки прихватљивијих материјала, уз минималну могућност фалсификовања, а биће прилагођене и особама с оштећеним видом.

