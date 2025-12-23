Сутра облачно са кишом, у Крајини и на сјеверу сусњежица и снијег

Извор:
У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра ће бити облачно и хладније, прво са кишом, која ће у Крајини и на сјеверу прећи у сусњежицу и снијег, те ће се формирати тањи сњежни покривач, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода Српске.
Дуваће вјетар слаб до умјерен, на ударе на сјеверу појачан, сјеверних смјерова, а у Херцеговини умјерен до јак југо.
Минимална температура ваздуха биће од минус два до три, на југу до шест, а максимална од нула до пет, на југу до 11 степени Целзијуса.
Данас је у Републици Српској и ФБиХ било умјерено до претежно облачно, само је понегдје на југу и сјеверозападу забиљежена слаба киша, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.
Температура ваздуха измјерена у 13.00 часова: Соколац минус један, Гацко један, Хан Пијесак два, Фоча, Рудо и Зеница три, Рибник, Нови Град, Бихаћ, Дрвар, Сански Мост и Сарајево четири, Бијељина, Приједор, Сребреница, Србац, Дринић и Мраковица пет, Бањалука и Шипово шест, Билећа и Јајце седам, Добој, Зворник, Мркоњић Град, Ливно и Тузла осам, Мостар девет, док је у Требињу и Кнежеву измјерено 10 степени Целзијусових.
