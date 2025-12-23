Logo
Лото резултати: Који бројеви су извучени у 101. колу?

Извор:

АТВ

23.12.2025

20:11

Лото / Лутрија
Фото: АТВ

Према најновијем извјештају Државне лутрије Републике Српске и Србије, у 101. колу игре на срећу лото седмица која је износила 5.515.0000 КМ није извучена.

Лото резултати извлачења 101. кола које је одржано 23. децембра 2025. су, према извјештају лутрије сљедећи:

Лото резултати

У главном Лото извлачењу извучени су сљедећи бројеви: 20, 10, 7, 37, 16, 18, 12.

Лото плус резултати

Што се тиче извлачења Лото плус седмице у вриједности од 2.510.000 КМ, извучени су сљедећи лото бројеви: 8, 23, 14, 6, 29, 18, 19.

Нажалост, ни у игри Лото плус није било добитника.

Џокер извлачење

Џокер игра у 101. колу се играла за 170.000 КМ.

Џокер комбинација гласила је: 4 7 9 4 0 5

Џокер за ово коло није извучен.

