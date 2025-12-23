Радарски снимци најављују снијег: Ово нас очекује за 48 сати!

Извор:
Радарски снимци приказују да падавине у БиХ почињу вечерас, а посебна нас промјена очекује у наредних 48 часова.
Радарски снимци показују да су у БиХ већ почеле падавине које ће у наредна 48 сата прерасти у снијег.
Сутра нас очекују падавине. Падаће најприје киша која се током ноћи локално на западу леди при тлу. Киша ће у вишим, а затим и у нижим предјелима у Крајини и на сјеверу прећи у сусњежицу и снијег. Очекује се формирање тањег сњежног покривача. Увече падавине слабе и постепено престају у многим предјелима изузев Крајине. На југу се очекује јача киша, а биће и вјетровито.
У четвртак нас очекује претежно облачно и хладно са слабим снијегом у вишим предјелима. У нижим предјелима у Крајини и на сјеверу ће бити повремених слабих падавина у виду кише, сусњежице и снијега. У осталим крајевима углавном суво, на југу од пријеподнева све сунчаније.
