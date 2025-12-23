Logo
Пропала сједница Дома народа: Ко заправо блокира европски пут БиХ?

Аутор:

Бранка Дакић

23.12.2025

19:29

Коментари:

0
Пропала сједница Дома народа: Ко заправо блокира европски пут БиХ?
Фото: Srna

Ненад Вуковић и Желимир Нешковић нису се вратили у салу послије паузе.

Хитна сједница Дома народа Парламентарне скупштине Бих тако је прекинута, јер није било кворуама за наставак, с обзиром на то да сједници није присуствовао Средоје Новић. Вуковић и Нешковић на телефон се не јављају, али је очигледно да им је засметало то што предсједавајући Дома Кемал Адемовић није прихватио да се о приједлозима закона o регулатору, преносу и тржишту електричне енергије, Закону о ПДВ-у и Приједлогу закона о измјенама и допунама Закона о акцизама расправља на самом почетку сједнице.

''Јасно сам ја овдје написао како изгледају по реду тачке дневног реда, значи, један, два и три су ове које сам ја предложио, а које сте ви из Колегијума предложили су четири и пет“, рекао је Желимир Нешковић, делегат у Клубу Срба у Дому народа ПС БиХ.

Делегати су прихватили да се на дневни ред уврсти Приједлог закона о регулатору, преносу и тржушту електричне енрегије, али каао трећа тачка, што је за Нешковића било неприхватљиво, па није желио да се о уврштавању приједлога друга два закоан делегати уопште изјашњавају. Сједница је сазвана како би се расправљало о Измјенама закона о Суду Бих и ВСТС-у и Колегијум је тај који одлучио је редослијед дневног реда, јасан је Кемал Адемовић.

''Ја кажем, ви сте предложили тачку, ја редослијед и тако се изјашњавало“, рекао је Кемал Адемовић, предсједавајући Дома народа ПС БиХ.

Данашња сједница Дома народа показала је ко, заправо, блокира европски пут БиХ, став је Николе Шпирића.

''У неколико тих сједница се покушава пребацити одговорност због инсистирања тог да то нешто буде број један, да би се оптужили други, који судјелују у раду Дома и настоје да се уврсте европски закони. Ја мислим да је то увелико почела предизборна кампања, али ја се надам да ће добити то што заслужују, да их народ неће наградити“, рекла је Марина Пендеш, шеф Клуба делегата хрватског народа у Дому народа ПС БиХ.

Сада је извјесно да је ова година дефинитивно изгубљена када је ријеч о наставку преговора БиХ са Европском унијом. Између остало, нису оптимистичне прогнозе ни за наредну, у којој ће се политичари вјероватно више позабавиити припремама за изборе, него европским путем БиХ.

Дом народа

Nenad Vuković

Желимир Нешковић

Marina Pendeš

