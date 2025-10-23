Мирка Васиљевић се опет није појавила на саслушању

Извор:
Телеграф
23.10.2025
13:15
Глумица Мирка Васиљевић се ни данас, 23. октобра, није појавила у Трећем основном јавном тужилаштву у Београду гдје је требало да буде испитана поводом случаја у којем је њен невјенчани супруг Вујадин Савић пријавио трансродну особу А.К.
Мирка прије недјељу дана, када је требало први пут да се појави у Тужилаштву како би била испитана, такође се није појавила због здравствених проблема, како је тада наведено.
Данас, 23. октобра када је био заказано ново саслушање, појавио се само Миркин адвокат.
Иначе, Вујадин Савић је у међувремену дао изјаву пред тужилаштвом.
Вујадин је навео да дуже вријеме познавао са А.К., што је и трансродна особа навела у својој одбрани.
А.К. је навео да су били у вези и у добрим односима, па га је потпуно збунило шта се догодило. Такође, А.К. је негирао да је икога уцјењивао, преноси Телеграф.
