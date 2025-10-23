Logo

Мирка Васиљевић се опет није појавила на саслушању

23.10.2025

13:15

Глумица Мирка Васиљевић се ни данас, 23. октобра, није појавила у Трећем основном јавном тужилаштву у Београду гдје је требало да буде испитана поводом случаја у којем је њен невјенчани супруг Вујадин Савић пријавио трансродну особу А.К.

Мирка прије недјељу дана, када је требало први пут да се појави у Тужилаштву како би била испитана, такође се није појавила због здравствених проблема, како је тада наведено.

Србија

Полиција упала у Тужилаштво због Вујадина Савића

Данас, 23. октобра када је био заказано ново саслушање, појавио се само Миркин адвокат.

Иначе, Вујадин Савић је у међувремену дао изјаву пред тужилаштвом.

Вујадин је навео да дуже вријеме познавао са А.К., што је и трансродна особа навела у својој одбрани.

Сцена

Огласило се тужилаштво о случају Вујадина Савића - покренута истрага

А.К. је навео да су били у вези и у добрим односима, па га је потпуно збунило шта се догодило. Такође, А.К. је негирао да је икога уцјењивао, преноси Телеграф.

