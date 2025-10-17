Logo

Огласило се тужилаштво о случају Вујадина Савића - покренута истрага

Огласило се тужилаштво о случају Вујадина Савића - покренута истрага
Више јавно тужилаштво у Београду истражује како је фотографија усликаног монитора са записником о саслушању осумњиченог за уцјењивање Вујадина Савића доспјела у јавност, а послије дијељена на друштвеним мрежама.

У питању је тајни документ из истраге коју је покренуло Треће основно тужилаштво, а који никако није смио да се објављује у јавности, нарочито не у почетној фази истраге и то прије него што су испитани сви свједоци.

Под лупом тужилаштва, каже саговорник Курира, биће и околности под којима су до јавности стигле информације да је оштећени пријавио извршење кривичног дјела.

Овај предмет изазвао је велику пажњу јавности управо због актера који су умијешани у уцјењивање жртве.

Подсјетимо, трансродна особа А.К. је, како се сумња, уцјењивала бившег фудбалера Вујадина Савића и тражила новац да не би објавила наводне експлицитне фотографије и снимке.

Савић је поводом овог случаја био на саслушању, а А.К. је одређен притвор до 30 дана због постојања опасности да боравком на слободи може да утиче на манипулацију са доказима.

Vujadin Savić

