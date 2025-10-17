Огласило се тужилаштво о случају Вујадина Савића - покренута истрага

Извор:
Курир
17.10.2025
13:53
Коментари:0
Више јавно тужилаштво у Београду истражује како је фотографија усликаног монитора са записником о саслушању осумњиченог за уцјењивање Вујадина Савића доспјела у јавност, а послије дијељена на друштвеним мрежама.
У питању је тајни документ из истраге коју је покренуло Треће основно тужилаштво, а који никако није смио да се објављује у јавности, нарочито не у почетној фази истраге и то прије него што су испитани сви свједоци.
Свијет
Трамп најавио састанак са Си Ђинпингом
Под лупом тужилаштва, каже саговорник Курира, биће и околности под којима су до јавности стигле информације да је оштећени пријавио извршење кривичног дјела.
Овај предмет изазвао је велику пажњу јавности управо због актера који су умијешани у уцјењивање жртве.
Подсјетимо, трансродна особа А.К. је, како се сумња, уцјењивала бившег фудбалера Вујадина Савића и тражила новац да не би објавила наводне експлицитне фотографије и снимке.
Свијет
Нема препрека - Путин може да посјети Будимпешту
Савић је поводом овог случаја био на саслушању, а А.К. је одређен притвор до 30 дана због постојања опасности да боравком на слободи може да утиче на манипулацију са доказима.
Најновије
Најчитаније
14
15
14
10
14
07
14
02
13
59
Тренутно на програму