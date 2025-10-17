Ево шта је Харис Џиновић рекао о новом Мелинином вјеренику

Извор:
Блиц
17.10.2025
09:47
Коментари:1
Бивша жена пјевача Хариса Џиновића, Мелина недавно се вјерила за милионера у Монаку, а пјевач се са окупљеним медијским екипа дотакао ове теме.
Наиме, Харис Џиновић прокоментарисао је Мелининог новог вјереника.
Свијет
Стотину ватрогасаца гаси пожар у Лондону
Пјевач је на констатацију да изгледа боље од Мелининог новог вјереника рекао сљедеће:
"Што се тиче бивше супруге и вјеридбе, то ме уопште не интересује, ако вас интересује идите у Монако, па тамо питајте", рекао је Харис Џиновић, па додао:
"Немам појма вјерујте ми, то је моја прошлост, нити ме занима, ја сам прошлошћу не могу ни да разговарам, ни да калкулишем нити да је мијењам" - рекао је пјевач и открио да ли би поново стао на луди камен и да има енергију младића:
"Све је могуће, Прва ставка је физчки изглед" - додао је пјевач.
Савјети
Стучњаци савјетују да перете прозоре у октобру, ево и зашто
Подсјетимо, Мелина и њен партнер вјерили су се у Монаку. Њен изабраник је бизнисмен који има 69 година и млађи је од Хариса Џиновића.
Вјеридба је прослављена у Монаку гдје модна креаторка већ неко вријеме живи са својим партнером.
Иначе, цијело љето, Мелина Џиновић је провела са својим садашњим вјереником на његовом броду којим су пловили и обилазили разне дестинације.
Најновије
Најчитаније
11
14
11
10
11
05
11
00
11
00
Тренутно на програму