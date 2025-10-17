Logo

Ево шта је Харис Џиновић рекао о новом Мелинином вјеренику

Ево шта је Харис Џиновић рекао о новом Мелинином вјеренику
Бивша жена пјевача Хариса Џиновића, Мелина недавно се вјерила за милионера у Монаку, а пјевач се са окупљеним медијским екипа дотакао ове теме.

Наиме, Харис Џиновић прокоментарисао је Мелининог новог вјереника.

Пјевач је на констатацију да изгледа боље од Мелининог новог вјереника рекао сљедеће:

"Што се тиче бивше супруге и вјеридбе, то ме уопште не интересује, ако вас интересује идите у Монако, па тамо питајте", рекао је Харис Џиновић, па додао:

"Немам појма вјерујте ми, то је моја прошлост, нити ме занима, ја сам прошлошћу не могу ни да разговарам, ни да калкулишем нити да је мијењам" - рекао је пјевач и открио да ли би поново стао на луди камен и да има енергију младића:

"Све је могуће, Прва ставка је физчки изглед" - додао је пјевач.

Мелина се вјерила у Монаку

Подсјетимо, Мелина и њен партнер вјерили су се у Монаку. Њен изабраник је бизнисмен који има 69 година и млађи је од Хариса Џиновића.

Вјеридба је прослављена у Монаку гдје модна креаторка већ неко вријеме живи са својим партнером.

Иначе, цијело љето, Мелина Џиновић је провела са својим садашњим вјереником на његовом броду којим су пловили и обилазили разне дестинације.

Мелина Џиновић

Харис Џиновић

