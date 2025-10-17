Убијен Филип Ивановић у пуцњави у Београду на води

Извор:
Телеграф
17.10.2025
09:27
Коментари:0
Цетињанин Филип Ивановић (33) убијен је ноћас у Херцеговачкој улици у насељу Београд на води, а полиција је одмах ухапсила Ђ.З. (21) код кога су нађена два пиштоља.
У његовом џепу била су словеначка документа, сазнаје "Телеграф.рс". У овом тренутку чека се потврда са Института за судску медиццину о његовом индетитету.
Друштво
Са тржишта повучена 264 миксера због опасности од пожара и повреда
Осумњичен за убиство Ђ.З. такође је имао код себе словеначка документа за која се сумња да су фалсификована.
Полиција је код њега нашла два пиштоља.
Свирепо убиство догодило се ноћас, а истрагу води Више јавно тужилаштво у Београду. Осумњиченом је одређено полицијско заџавање до 48 сати.
Свијет
Орбан: Будимпешта логичан избор за самит Русије и САД
Иначе, злочин се одиграо на дјечијем игралишту. Увиђај је трајао до јутрос.
Хроника
3 ч0
Хроника
19 ч0
Хроника
19 ч1
Хроника
20 ч2
Најновије
Најчитаније
11
14
11
10
11
05
11
00
11
00
Тренутно на програму