Logo

Убијен Филип Ивановић у пуцњави у Београду на води

Извор:

Телеграф

17.10.2025

09:27

Коментари:

0
Филип Ивановић
Фото: Интерпол

Цетињанин Филип Ивановић (33) убијен је ноћас у Херцеговачкој улици у насељу Београд на води, а полиција је одмах ухапсила Ђ.З. (21) код кога су нађена два пиштоља.

У његовом џепу била су словеначка документа, сазнаје "Телеграф.рс". У овом тренутку чека се потврда са Института за судску медиццину о његовом индетитету.

илу-миксер-17102025

Друштво

Са тржишта повучена 264 миксера због опасности од пожара и повреда

Осумњичен за убиство Ђ.З. такође је имао код себе словеначка документа за која се сумња да су фалсификована.

Полиција је код њега нашла два пиштоља.

Свирепо убиство догодило се ноћас, а истрагу води Више јавно тужилаштво у Београду. Осумњиченом је одређено полицијско заџавање до 48 сати.

Viktor Orban

Свијет

Орбан: Будимпешта логичан избор за самит Русије и САД

Иначе, злочин се одиграо на дјечијем игралишту. Увиђај је трајао до јутрос.

Подијели:

Тагови:

Убиство

Београд

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

policija Srbija

Хроника

Детаљи пуцњаве у Београду на води: Ево шта је пронађено

2 ч

0
Fudbalska lopta

Фудбал

Фудбалер умро током меча

2 ч

0
Помозимо свештенику Богдану у борби за живот

Друштво

Помозимо свештенику Богдану у борби за живот

2 ч

2
Додик: Честитке Орбану на избору Мађарскe за домаћина састанка Путина и Трампа

Република Српска

Додик: Честитке Орбану на избору Мађарскe за домаћина састанка Путина и Трампа

2 ч

0

Више из рубрике

Хорор у Београду: Мушкарац убијен у пуцњави

Хроника

Хорор у Београду: Мушкарац убијен у пуцњави

3 ч

0
Младен Самарџија пуштен на слободу, обустављен поступак изручења

Хроника

Младен Самарџија пуштен на слободу, обустављен поступак изручења

19 ч

0
Несрећа у Бањалуци: Причао на телефон и покосио дјевојку на пјешачком?

Хроника

Несрећа у Бањалуци: Причао на телефон и покосио дјевојку на пјешачком?

19 ч

1
Бруталан напад на д‌јечака (16) у Бањалуци: Дијете остало непомично лежати на земљи

Хроника

Бруталан напад на д‌јечака (16) у Бањалуци: Дијете остало непомично лежати на земљи

20 ч

2
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

14

Вишковић: Ускоро пуни интензитет изградње ауто-пута Бањалука - Приједор

11

10

Рођаци из БиХ се сударили у Хрватској: Један возио аутомобила, а други аутобус

11

05

Убијен предсједник контроверзног клуба

11

00

Путин обавијестио Савјет безбједности о детаљима разговора с Трампом

11

00

Појачан саобраћај на овим граничним прелазима

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner