Младен Самарџија пуштен на слободу, обустављен поступак изручења

Аутор:Огњен Матавуљ
16.10.2025
16:01
Суд БиХ пустио је на слободу Младена Самарџију, који је ухапшен у Прозору по међународној потјерници Интерпола у Љубљани, потврђено је за АТВ.
”Суд је након одржаног рочишта, поводом хапшења Младен Самарџије, донио рјешење којим је одбијен захтјев државе молитељице за привремено притварање потраживаног и он је пуштен на слободу”, наводе у Суду Босне и Херцеговине.
Појашњавају да је потјерница расписана у циљу вођења кривичног поступка пред надлежним правосудним органом Републике Словеније, због сумње да је потраживани починио кривично дјело незаконита производња и трговина дроге, недозвољених супстанци у спорту и прекурсора за производњу дроге из члана 186. став 3. у вези са ставом 1. Кривичног закона Словеније.
”Истим рјешењем, обустављен је поступак изручења потраживаног Младена Самарџије покренут пред Судом БиХ на основу наведене међународне потјернице”, наводе у Суду БиХ.
Подсјетимо, Самарџија је и раније привођен по потјерници Интерпола Словеније, али његово изручење није могуће будући да има држављанство БиХ.
Против њега је активна и истрага у оквиру акције ”Токио”, коју спроводе МУП Републике Српске и Тужилаштво БиХ због сумње да је умијешан у међународну трговину дрогом. У оквиру те истраге Самарџија је неколико мјесеци провео у притвору, а крајем августа прошле године је пуштен на слободу. Тада су му одређене мјере забране које су у међувремену ублажене. Истрага није окончана, нити је донесена тужилачка одлука.
