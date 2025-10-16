Logo

Дјевојчицу ударио аутобус на пјешачком прелазу

16.10.2025

14:36

Коментари:

0
Дјевојчицу ударио аутобус на пјешачком прелазу
Фото: Танјуг/АП

На Смедеревском путу у београдском насељу Калуђерица данас се догодила саобраћајна несрећа, у којој је као пјешак повријеђена дјевојчица.

Несрећа се догодила када је на дијете, док је прелазило улицу на обиљеженом пјешачком прелазу, налетио аутобус.

ФК Партизан

Фудбал

Партизан раскинуо уговор са најплаћенијим фудбалером

- Аутобус је ударио дјевојчицу на пјешачком, она је пала. Возач је стао, људи су се окупили око дјетета које лежи на асфалту. Полиција је дошла на мјесто несреће, позвана је и Хитна помоћ, све се десило око 14 часова - каже извор портала Курир и додаје да се не зна степен повреда дјевојчице.

Иначе, становници овог дијела насеља кажу да је питање дана када ће неко да настрада на овом дијелу Смедеревског пута.

Џасмин Тукс

Стил

Џасмин Тукс је прва трудница која је отворила Victoria's Сецрет ревију

- Овај дио Смедеревца је прошираван, напраљене су по двије трке за оба смјера, а иако је пјешачки прелаз јасно обиљежен, возачи уопште не маре за то. Понашају се као да су на ауто-путу. Сваки прелазак улице ту је ризичан, возачи возе брзо, залете се, а на пјешаке уопште не обраћају пажњу - кажу забринути становници овог дијела Калуђерице.

Подијели:

Тагови:

povrijeđena djevojčica

Kaluđerica

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Спавање дјевојка сан кревет

Здравље

Не игноришите симптоме: Ако вам руке трну док спавате, ево шта одмах требате урадити

2 ч

0
Само ови вртићи у Бањалуци ће дежурати од понедјељка

Бања Лука

Само ови вртићи у Бањалуци ће дежурати од понедјељка

2 ч

0
”Казном покажите да људски живот има вриједност”: Окончано суђење Амиру Кујовићу

Хроника

”Казном покажите да људски живот има вриједност”: Окончано суђење Амиру Кујовићу

2 ч

0
Припадници хороскопских знакова који увијек пронађу начин да успију

Занимљивости

Припадници хороскопских знакова који увијек пронађу начин да успију

2 ч

0

Више из рубрике

”Казном покажите да људски живот има вриједност”: Окончано суђење Амиру Кујовићу

Хроника

”Казном покажите да људски живот има вриједност”: Окончано суђење Амиру Кујовићу

2 ч

0
Младен Самарџија ухапшен по Интерполовој потјерници

Хроника

Младен Самарџија ухапшен по Интерполовој потјерници

3 ч

0
Ученик који је ударио вршњака боксером у главу, пар дана раније тукао другог ученика

Хроника

Ученик који је ударио вршњака боксером у главу, пар дана раније тукао другог ученика

3 ч

0
Иличићу три године затвора због преваре тешке милион евра

Хроника

Иличићу три године затвора због преваре тешке милион евра

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

38

Напредни Chat GPT даје више погрешних одговора него прошли модел

16

32

Градски олимпијски базен у Бањалуци сутра почиње са радом

16

31

Са клупе Јувентуса на терен Барселоне

16

29

Нижеразредни уплив у Стејт департмент

16

27

УО ФК Борац: Инфраструктура је приоритет

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner