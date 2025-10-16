Дјевојчицу ударио аутобус на пјешачком прелазу

16.10.2025
14:36
На Смедеревском путу у београдском насељу Калуђерица данас се догодила саобраћајна несрећа, у којој је као пјешак повријеђена дјевојчица.
Несрећа се догодила када је на дијете, док је прелазило улицу на обиљеженом пјешачком прелазу, налетио аутобус.
- Аутобус је ударио дјевојчицу на пјешачком, она је пала. Возач је стао, људи су се окупили око дјетета које лежи на асфалту. Полиција је дошла на мјесто несреће, позвана је и Хитна помоћ, све се десило око 14 часова - каже извор портала Курир и додаје да се не зна степен повреда дјевојчице.
Иначе, становници овог дијела насеља кажу да је питање дана када ће неко да настрада на овом дијелу Смедеревског пута.
- Овај дио Смедеревца је прошираван, напраљене су по двије трке за оба смјера, а иако је пјешачки прелаз јасно обиљежен, возачи уопште не маре за то. Понашају се као да су на ауто-путу. Сваки прелазак улице ту је ризичан, возачи возе брзо, залете се, а на пјешаке уопште не обраћају пажњу - кажу забринути становници овог дијела Калуђерице.
