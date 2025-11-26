Обилне падавине изазвале клизиште

Извор:
СРНА
26.11.2025
15:27
У селу Перућица у општини Језеро због обилних падавина појавило се клизиште на површини од 2,5 километара квадратних уз локални пут, које пријети да прекине саобраћајницу ка овом селу, рекла је Срни начелник ове локалне заједнице Снежана Ружичић.
Водостај Јошавке и Пливе, које су се излиле и угрозиле већи број домаћинстава и Амбуланту породичне медицине, тренутно је стабилан и, ако не буде падавина, очекује се повлачење ријека у корито, кажу у служби општинске Цивилне заштите.
Ружичићева каже да је, усљед удара планинских бујичних вода, у селу Присоје поплављена кућа породице Перак, што је изузетно ријетка појава у брдским насељима општине Језеро.
Она је навела да тренутно налет воде стагнира јер су, на молбу Цивилне заштите Језеро, у Хидроелектрани Јајце спустили затвараче на акумулацији.
Ружичићева је напоменула да су припадници Цивилне заштите Језеро на терену и да су доступни становницима ове општине.
Из службе Цивилне заштите наводе да је општинска комисија, поступајући по претходним пријавама грађана, излазила на лице мјеста и извршила детаљан увиђај.
Том приликом поново је потврђено даље помјерање и деградација косине.
Из службе Цивилне заштите наводе да ће општина Језеро наставити да прати стање на терену и предузима мјере из своје надлежност.
