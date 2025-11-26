Издато упозорење за родитеље и ученике: Врбас у порасту

Извор:
26.11.2025
Основна школа Горњи Вакуф објавила је упозорење за ученике, родитеље и запосленике школе, а који се односе на повишен водостај ријеке Врбас.
Како су навели, водостај је повишен због обилних падавина.
"Због сигурности свих ученика, молимо да се не приближавају обали ријеке, као ни подручјима уз корито гдје је терен клизав и нестабилан", истиче се у упозорењу.
Ученицима се препоручује да:
"Молимо родитеље да разговарају с дјецом о опрезу и подсјећању на правила сигурног понашања. Хвала на разумијевању и сарадњи", наведено је у обавјештењу школе које потписује директор Алија Филан.
