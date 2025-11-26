Logo
Издато упозорење за родитеље и ученике: Врбас у порасту

АТВ

26.11.2025

14:16

Врбас Горњи Вакуф
Фото: Screenshot / YouTube

Основна школа Горњи Вакуф објавила је упозорење за ученике, родитеље и запосленике школе, а који се односе на повишен водостај ријеке Врбас.

Како су навели, водостај је повишен због обилних падавина.

"Због сигурности свих ученика, молимо да се не приближавају обали ријеке, као ни подручјима уз корито гдје је терен клизав и нестабилан", истиче се у упозорењу.

Ученицима се препоручује да:

  • користе искључиво сигурне и уобичајене путеве до школе и назад
  • избјегавају задржавање код мостова и обале
  • прате сва упутства наставника и дежурног особља.

"Молимо родитеље да разговарају с дјецом о опрезу и подсјећању на правила сигурног понашања. Хвала на разумијевању и сарадњи", наведено је у обавјештењу школе које потписује директор Алија Филан.

