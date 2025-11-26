Додик, Каран и Тришић-Бабић са руководством "Матија Корвин" Колеџа

Извор:
Делегација Републике Српске коју чине в.д предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић, министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Синиша Каран и лидер СНСД-а Милорад Додик састали су се са руководством "Матија Корвин" Колеџа.
"Матијас Корвин" Колеџ пружа образовање хиљада студената и служи као платформа за јавне расправе у Мађарској и шире.
Протеклих 30 година ова установа је постала поуздан партнер за угледне научнике, универзитете и има златни стандард када је ријеч о развоју у земљи.
