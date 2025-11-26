Logo
Large banner

Додик, Каран и Тришић-Бабић са руководством "Матија Корвин" Колеџа

Извор:

АТВ

26.11.2025

15:46

Коментари:

0
Додик, Каран и Тришић-Бабић са руководством "Матија Корвин" Колеџа
Фото: АТВ

Делегација Републике Српске коју чине в.д предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић, министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Синиша Каран и лидер СНСД-а Милорад Додик састали су се са руководством "Матија Корвин" Колеџа.

"Матијас Корвин" Колеџ пружа образовање хиљада студената и служи као платформа за јавне расправе у Мађарској и шире.

Протеклих 30 година ова установа је постала поуздан партнер за угледне научнике, универзитете и има златни стандард када је ријеч о развоју у земљи.

Подијели:

Таг:

Милорад Додик

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Каран и Блануша

Република Српска

ЦИК објавио нови пресјек: Ево колико Каран има више гласова од Блануше

23 ч

3
Николина Шљивић добила нову функцију

Република Српска

Николина Шљивић добила нову функцију

1 д

1
Стевандић: За оно што је Кустурић урадио са Хеликоптерским сервисом, поставио бих му бисту

Република Српска

Стевандић: За оно што је Кустурић урадио са Хеликоптерским сервисом, поставио бих му бисту

1 д

0
Додик и Каран са владиком Лукијаном: Вјера и црква увијек да нас окупља

Република Српска

Додик и Каран са владиком Лукијаном: Вјера и црква увијек да нас окупља

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

54

Возачи се потукли након свађе у саобраћају - ВИДЕО

14

54

Број жртава пожара порастао, више од 300 несталих

14

46

Чега се досјетио: Изнајмљивао туђе станове

14

46

Путин: Морамо бити спремни

14

44

Са њима се не исплати свађати: Три најтврдоглавија знака Зодијака

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner