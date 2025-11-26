ЦИК објавио нови пресјек: Ево колико Каран има више гласова од Блануше

26.11.2025
15:42
Коментари:3
Кандидат СНСД-а на пријевременим изборима за предсједника Републике Српске Синиша Каран освојио је 217.808 гласова, што је за 8.466 гласова више од кандидата СДС-а Бранка Блануше који је освојио 209.342 гласа.
Након обрађених 99,91 одсто бирачких мјеста, Каран је освојио повјерење 50,31 одсто бирача, а Блануша 48,36 одсто, показују најновији прелиминарни, незванични и некомплетни резултати Централне изборне комисије БиХ /ЦИК/.
На трећем мјесту је Драган Ђокановић из Савеза за нову политику за којег је гласало 1.879 бирача или 0,43 одсто.
Никола Лазаревић из Еколошке партије Републике Српске добио је 1.591 гласова или 0,37 одсто.
За независног кандидата Игора Гашевића гласало је 1.288 или 0,30 одсто гласача, а за Славка Драгичевића 1.013, односно 0,23 одсто.
Према подацима ЦИК-а, од 1.264.364 уписаних у бирачки списак право гласа на изборима искористило је 439.897 бирача или 34,79 одсто.
Важећих листића је 432.921 или 98,21 одсто, празних 853 или 0,19 одсто, док је неважећих листића по другим критеријумима 7.025 или 1,59 одсто.
