Додик и Каран са владиком Лукијаном: Вјера и црква увијек да нас окупља

26.11.2025
14:11
Коментари:0
Српска православна црква је кроз историју преживјела голготу, српски народ се изгубио у различитим идентитетима, али на крају оно што нас је окупило је управо вјера и црква, поручио је лидер СНСД-а Милорад Додик након састанка са Његовим високопреосвештенством митрополитом будимским Лукијаном.
"Епархија будимска окупља српску заједницу и има одличне односе са домаћом влашћу и Мађарском која је у значајном обиму помагала у реконструкцији одређених садржаја и стално је овдје присутна због чега је важно да ми из Републике Српске уложимо додатне напоре и у то унесемо још више љубави, очекивања, воље и жеље како би наша заједница била препозната и стабилна", рекао је Додик новинарима.
Истакао је да ће у склопу Епархије будимске бити изграђен и вртић што ће омогућити Република Српска.
Током сваке посјете Будимпешти увијек пронађем времена за разговор са Његовим високопреосвештенством митрополитом будимским Лукијаном. — Милорад Додик (@MiloradDodik) November 26, 2025
Овог пута током посјете митрополиту Лукијану у православној Цркви Светог Ђорђа уручио сам му посебно штампано издање романа "На Дрини ћуприја"… pic.twitter.com/ql4Xyn0kkN
