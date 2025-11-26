Logo
Додик и Каран са владиком Лукијаном: Вјера и црква увијек да нас окупља

26.11.2025

14:11

Фото: Milorad Dodik/X

Српска православна црква је кроз историју преживјела голготу, српски народ се изгубио у различитим идентитетима, али на крају оно што нас је окупило је управо вјера и црква, поручио је лидер СНСД-а Милорад Додик након састанка са Његовим високопреосвештенством митрополитом будимским Лукијаном.

"Епархија будимска окупља српску заједницу и има одличне односе са домаћом влашћу и Мађарском која је у значајном обиму помагала у реконструкцији одређених садржаја и стално је овдје присутна због чега је важно да ми из Републике Српске уложимо додатне напоре и у то унесемо још више љубави, очекивања, воље и жеље како би наша заједница била препозната и стабилна", рекао је Додик новинарима.

Ненад Стевандић-24112025

Република Српска

Стевандић: За оно што је Кустурић урадио са Хеликоптерским сервисом, поставио бих му бисту

Истакао је да ће у склопу Епархије будимске бити изграђен и вртић што ће омогућити Република Српска.

