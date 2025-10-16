Иличићу три године затвора због преваре тешке милион евра

16.10.2025
Суд БиХ осудио је Роберта Иличића на јединствену казну затвора од 37 мјесеци због преваре тешке 1,14 милиона евра.
Oптужени је проглашен кривим зато што је од августа 2012. до 23. јануара 2015. године, у Босни и Херцеговини и Републици Хрватској, створио и разрадио план којим би преварним радњама претходно прибавио, а потом задржао новац и имовину канадског држављанина К.Ј. и правног лица "Фантазија Јадран" д.о.о..
"Тако је за реализацију планираног, те прикривања начина извршења ових кривичних дјела, власништва над новцем, имовином, те задржавања прибављене користи и располагања истом у БиХ и Хрватској, лицима К.И, З.И. и Б.Л.А. понудио корист у дијелу прибављеног уколико буду слиједили његова упутства и по њима предузимали радње у циљу остварења плана. Они су на то пристали и тиме постали припадницима групе људи", стоји у пресуди.
Даље се наводи да је овако организована група, дјелујући на територији два ентитета БиХ и Хрватске, имала за циљ да новац и имовину велике вриједности, прибављене кривичним дјелима, ради прикривања начина извршења ових кривичних дјела и власништва над истим, задржи, измјени и њом располаже.
"То су у саставу организоване групе то и учинили, што је Иличић као организатору групе и припадницима омогућило стицање и задржавање противправне имовинске користи у укупном износу од најмање 1.147.910,00 евра", стоји у пресуди.
