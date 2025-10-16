Горио "Млин" у Јањи

16.10.2025
12:23
Бијељински ватрогасци су рано јутрос, 16. октобра, гасили пожар који је захватио објекат "Млин" у Јањи.
Припадници Територијалне ватрогасно спасилачке јединице Бијељина - одјељење у Јањи, интервенисали су након што им је дојављено у 00.07, након чега је на лице мјеста упућено 10 ватрогасаца са пет возила.
"По доласку, уочено је да је ватра захватила кровну конструкцију млина, као и кров помоћног објекта. Захваљујући брзој и координисаној реакцији ватрогасаца, пожар је локализован у 4.40, чиме је спријечено његово даље ширење и већа материјална штета", наводе бијељински ватрогасци, преноси портал "Дешавања у Бијељини".
Узрок пожара за сада није познат, а како је саопштено, утврдиће га надлежни органи након спроведене истраге.
