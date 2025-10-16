Logo

Горио "Млин" у Јањи

16.10.2025

12:23

Горио "Млин" у Јањи
Фото: Дешавања у Бијељини

Бијељински ватрогасци су рано јутрос, 16. октобра, гасили пожар који је захватио објекат "Млин" у Јањи.

Припадници Територијалне ватрогасно спасилачке јединице Бијељина - од‌јељење у Јањи, интервенисали су након што им је дојављено у 00.07, након чега је на лице мјеста упућено 10 ватрогасаца са пет возила.

Пожар

Хроника

Горјела фабрика намјештаја у Бањалуци

"По доласку, уочено је да је ватра захватила кровну конструкцију млина, као и кров помоћног објекта. Захваљујући брзој и координисаној реакцији ватрогасаца, пожар је локализован у 4.40, чиме је спријечено његово даље ширење и већа материјална штета", наводе бијељински ватрогасци, преноси портал "Дешавања у Бијељини".

Узрок пожара за сада није познат, а како је саопштено, утврдиће га надлежни органи након спроведене истраге.

