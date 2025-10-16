Logo

Мајка и кћерка страдале у стравичном пожару

Телеграф

16.10.2025

11:11

Мајка и кћерка страдале у стравичном пожару
У пожару у стану у Раковици страдале су мајка и кћерка.

Пожар је избио на седмом спрату зграде.

На терену је екипа Хитне помоћи и полиција, а обавјештено је и надлежно тужилаштво.

Незванично, примљена је дојава у 09.53 часова да у Улици Стевана Луковића број 16 у Раковици на седмом спрату гори стан.

Пожар

Хроника

Горјела фабрика намјештаја у Бањалуци

На мјесту се налазе два навална возила и двије аутоцистерне, хидраулична зглобна платформа и командно возило.

"Чуо сам да су две особе страдале. Ватрогасци су овде већ сат времена. Не знамо ко је у стану", каже један од станара.

Незванично, једној жени је позлило када је чула да има страдалих и да је међу њима сестра.

Како пише Телеграф, страдале су В.С. (83) и С. С. (53)

пожар

