Мајка и кћерка страдале у стравичном пожару

Извор:
Телеграф
16.10.2025
11:11
Коментари:0
У пожару у стану у Раковици страдале су мајка и кћерка.
Пожар је избио на седмом спрату зграде.
На терену је екипа Хитне помоћи и полиција, а обавјештено је и надлежно тужилаштво.
Незванично, примљена је дојава у 09.53 часова да у Улици Стевана Луковића број 16 у Раковици на седмом спрату гори стан.
"Чуо сам да су две особе страдале. Ватрогасци су овде већ сат времена. Не знамо ко је у стану", каже један од станара.
Незванично, једној жени је позлило када је чула да има страдалих и да је међу њима сестра.
Како пише Телеграф, страдале су В.С. (83) и С. С. (53)
