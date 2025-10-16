Logo

Ко нађе туђи новац на банкомату ово никако не смије да уради

16.10.2025

11:04

Ко нађе туђи новац на банкомату ово никако не смије да уради
Фото: Pexels

Сваки износ већи од 10 евра, који је неко заборавио да узме са банкомата, мора се пријавити полицији или Канцеларији за изгубљене ствари

Ко жели да подигне готовину на банкомату, може наићи на заборављене новчанице, а у таквим ситуацијама важно је знати како правилно поступити.

Правило за пронађени новац на банкомату

Упркос бројним дигиталним могућностима плаћања, многи и даље користе готовину – а у журби се понекад догоди да неко остави новац у банкомату. Међутим, онај ко га једноставно узме мора рачунати на посљедице.

Постоје јасна правила о томе колики износ пронађеног новца не морате пријавити. Према објашњењу банке Sparkasse, важи сљедеће:

Катанац

Економија

Трговачки ланац који је популаран и у БиХ у Њемачкој затвара 28 радњи

"Проналасци до 10 евра у готовини могу се задржати. Износи већи од 10 евра морају се предати у канцеларију за изгубљене ствари.

Ако се у року од шест мјесеци нико не јави да потражује новац, можете га задржати.

Право на награду за проналазак

У супротном, имате право на награду за проналазак, што је уређено чланом 971 Грађанског законика:

"Налазач може од особе овлашћене за преузимање захтијевати награду. Награда за налазача износи пет одсто од вредности ствари до 500 евра, а три одсто од преостале вриједности изнад тога, за животиње три одсто.”

Казне ако прекршите правило

Према Кривичном законику, онај ко пронађени новац у вриједности већој од 10 евра не пријави, чини кривично дјело. Посљедица може бити новчана казна или чак затворска казна до три године, ако закон не предвиђа тежу санкцију.

избори КиМ

Србија

Српској листи највише гласова у још једној општини

Зато, ако пронађете готовину на банкомату која прелази наведени износ, предајте је најближој полицијској станици, канцеларији за изгубљене ствари или другој надлежној институцији. Задржавање пронађеног новца може имати озбиљне правне посљедице.

Савјет стручњака

Ако нисте сигурни шта да урадите, најбоље је једноставно сачекати.

"Сачекајте да банкомат сам повуче новац назад – то се обично догоди након 30 секунди. Аутомат биљежи да новац није преузет и враћа износ назад на рачун,“ наводе стручњаци.

Дакле – не узимајте заборављене новчанице, јер иако изгледа као ситница, закон то третира веома озбиљно,пише Феникс магазин.

