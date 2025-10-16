Ко нађе туђи новац на банкомату ово никако не смије да уради

16.10.2025
11:04
Коментари:0
Сваки износ већи од 10 евра, који је неко заборавио да узме са банкомата, мора се пријавити полицији или Канцеларији за изгубљене ствари
Ко жели да подигне готовину на банкомату, може наићи на заборављене новчанице, а у таквим ситуацијама важно је знати како правилно поступити.
Упркос бројним дигиталним могућностима плаћања, многи и даље користе готовину – а у журби се понекад догоди да неко остави новац у банкомату. Међутим, онај ко га једноставно узме мора рачунати на посљедице.
Постоје јасна правила о томе колики износ пронађеног новца не морате пријавити. Према објашњењу банке Sparkasse, важи сљедеће:
"Проналасци до 10 евра у готовини могу се задржати. Износи већи од 10 евра морају се предати у канцеларију за изгубљене ствари.
Ако се у року од шест мјесеци нико не јави да потражује новац, можете га задржати.
У супротном, имате право на награду за проналазак, што је уређено чланом 971 Грађанског законика:
"Налазач може од особе овлашћене за преузимање захтијевати награду. Награда за налазача износи пет одсто од вредности ствари до 500 евра, а три одсто од преостале вриједности изнад тога, за животиње три одсто.”
Према Кривичном законику, онај ко пронађени новац у вриједности већој од 10 евра не пријави, чини кривично дјело. Посљедица може бити новчана казна или чак затворска казна до три године, ако закон не предвиђа тежу санкцију.
Зато, ако пронађете готовину на банкомату која прелази наведени износ, предајте је најближој полицијској станици, канцеларији за изгубљене ствари или другој надлежној институцији. Задржавање пронађеног новца може имати озбиљне правне посљедице.
Ако нисте сигурни шта да урадите, најбоље је једноставно сачекати.
"Сачекајте да банкомат сам повуче новац назад – то се обично догоди након 30 секунди. Аутомат биљежи да новац није преузет и враћа износ назад на рачун,“ наводе стручњаци.
Дакле – не узимајте заборављене новчанице, јер иако изгледа као ситница, закон то третира веома озбиљно,пише Феникс магазин.
