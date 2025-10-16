Logo

Ево какво нас вријеме очекује током дана

Извор:

АТВ

16.10.2025

08:42

Коментари:

0
Jesen, vremenska prognoza
Фото: Unsplash

У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ данас ће бити претежно сунчано уз малу до умјерену облачност и максималну температуру ваздуха од 15 до 20, на југу до 22 степена Целзијусова.

На југу ће послије подне наоблачење условити кишу повремено увече и до наредног јутра, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Zemljotres

Свијет

Снажан земљотрес погодио Индонезију

Вјетар ће бити слаб до умјерен источни и сјевероисточни.

По котлинама и сјеверним подручјима јутрос има магле. У већини крајева је претежно ведро, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.

Поврће-воће-маркет

Здравље

Ове намирнице садрже више витамина Ц него наранџа

Температура ваздуха у 8.00 часова: Соколац минус четири степена, Хан Пијесак, Бјелашница и Ливно нула, Дрвар један, Сребреница и Бугојно два, Вишеград, Мркоњић Град и Сарајево три, Приједор, Фоча и Зеница четири, Нови Град и Јајце пет, Билећа, Сански Мост, Тузла и Зворник шест, Бањалука седам, Добој осам, Бијељина девет, Градачац 10, Требиње 11, Мостар 12 степени Целзијусових.

Подијели:

Таг:

Временска прогноза

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Наставак акције "Коверта": Претреси у више институција Кантона Сарајево

Хроника

Наставак акције "Коверта": Претреси у више институција Кантона Сарајево

1 ч

0
Предложен притвор за седморо ухапшених у акцији ”Петља”

Хроника

Предложен притвор за седморо ухапшених у акцији ”Петља”

1 ч

0
Сергеј Лавров, министар спољних послова Русије

Свијет

Лавров открио о чему су разговарали Путин и предсједник Сирије

1 ч

0
"Српска има велики број пријатеља у новој америчкој администрацији"

Република Српска

"Српска има велики број пријатеља у новој америчкој администрацији"

1 ч

0

Више из рубрике

Повећана опасност од одрона

Друштво

Повећана опасност од одрона

2 ч

0
Конференција "Дани осигурања Републике Српске"

Друштво

Конференција "Дани осигурања Републике Српске"

2 ч

0
Православни вјерници данас славе патријарха чије мошти почивају у Пећкој патријаршији

Друштво

Православни вјерници данас славе патријарха чије мошти почивају у Пећкој патријаршији

2 ч

0
Колико кошта домаћи мед: Влашић 25 КМ, Романија 30 КМ — шта стоји иза разлике

Друштво

Колико кошта домаћи мед: Влашић 25 КМ, Романија 30 КМ — шта стоји иза разлике

11 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

55

Ухапшен бивши министар пољопривреде

09

50

Нови рекорд у Бањалуци, на продају стан од 15 квадрата

09

50

За ове знакове слиједи 9 година благостања: Да ли сте међу њима?

09

44

Васпитачи отказали најављено окупљање, штрајк се наставља

09

34

Милица Тодоровић изабрала име за сина

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner