Ево какво нас вријеме очекује током дана

Извор:
АТВ
16.10.2025
08:42
У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ данас ће бити претежно сунчано уз малу до умјерену облачност и максималну температуру ваздуха од 15 до 20, на југу до 22 степена Целзијусова.
На југу ће послије подне наоблачење условити кишу повремено увече и до наредног јутра, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Вјетар ће бити слаб до умјерен источни и сјевероисточни.
По котлинама и сјеверним подручјима јутрос има магле. У већини крајева је претежно ведро, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.
Температура ваздуха у 8.00 часова: Соколац минус четири степена, Хан Пијесак, Бјелашница и Ливно нула, Дрвар један, Сребреница и Бугојно два, Вишеград, Мркоњић Град и Сарајево три, Приједор, Фоча и Зеница четири, Нови Град и Јајце пет, Билећа, Сански Мост, Тузла и Зворник шест, Бањалука седам, Добој осам, Бијељина девет, Градачац 10, Требиње 11, Мостар 12 степени Целзијусових.
