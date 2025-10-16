Предложен притвор за седморо ухапшених у акцији ”Петља”

Аутор:Огњен Матавуљ
Окружно јавно тужилаштво Бањалука затражило је одређивање једномјесечног притвора за седам особа, ухапшених у акцији у акцији ”Петља”.
Притвор је предложен за Данијела Делића (45) званог Дела, Раденка Зељковића (51) из Бањалуке, Ибрахима Таима Диздаревића (59) из Приједора, Мирослава Бузаковића (58), Бранимира Кајкута (49), Мирка Марковића (48) и Нини Куваља (45) сви из Бањалуке.
У ОЈТ Бањалука наводе да се свима на терет ставља да су починили кривично дјело неовлаштена производња и промет дрогом.
”У временском периоду од почетка 2025. године до дана 14. октобра осумњичени вршили набавку, држали ради продаје, нудили на продају, посредовали у продаји и продавали опојне дроге кокаин и марихуану конзументима на подручју Бањалуке и Приједора”, саопштило је ОЈТ Бањалука.
Појашњавају да је притвор предложен због постојања околности које указују на опасност од бјекства, нарочитих околности које указују да ће осумњичени ометати кривични поступак утицајем на свједоке, те због постојања нарочитих околности које оправдавају бојазан да ће осумњичени поновити кривично дјело.
О приједлогу за одређивање мјере притвора одлучиће судија за претходни поступак Окружног суда у Бањалуци.
Акцију "Петља" спровели су полицијски службеници Управе за организовани и тешки криминалитет МУП-а Републике Српске у сарадњи са ПУ Бањалука и Приједор, уз асистенцију Јединице Жандармерије. Акција је спроведена у Бањалуци и Приједору усмјерена је на доказивање кривичног дјела недозвољена производња и промет опојних дрога.
"Током акције извршени су претреси на укупно 11 локација. Том приликом је пронађена одређена количина опојне дроге, мобилни телефони, документација, и други предмети који ће послужити као доказ у кривичном поступку”, саопштио је раније МУП Републике Српске.
Данијел Делић и раније је довођен у везу са диловањем дроге због чега је 2013. године осуђен на четири године затвора у предмету ”Канон”. И Раденко Зељковић је познат као вишеструки преступник, а 2016. године је правоснажно осуђен на пет и по година затвора због диловања дроге.
