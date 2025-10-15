Ухапшени у акцији ''Петља'' спроведени у ОЈТ

Извор:
Седам особа, које су ухапшене у оквиру акције "Петља" због сумње да су се бавили трговином наркотика, спроведени су у Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци.
Како сазнаје АТВ у надлежност тужилаштва предати су Данијел Делић звани Дела, Раденко Зељковић, Мирко Марковић, Мирослав Бузаковић, Бранимир Кајкут и Нина Куваља, сви из Бањалуке и Ибрахим Таим Диздаревић из Приједора.
Осумњичене ће у законском року испитати предметни тужилац који ће потом донијети одлуку о евентуалном приједлогу за притвор.
Акцију "Петља" спровели су полицијски службеници Управе за организовани и тешки криминалитет МУП-а Републике Српске у сарадњи са ПУ Бањалука и Приједор, уз асистенцију Јединице Жандармерије. Акција је спроведена у Бањалуци и Приједору усмјерена је на доказивање кривичног дјела недозвољена производња и промет опојних дрога.
"У досадашњем току акције ухапшено је седам особа и извршени су претреси на укупно 11 локација по наредбама Окружног суда у Бања Луци", саопштено је из МУП-а Српске.
Додају да је том приликом пронађена одређена количина опојне дроге, мобилни телефони, документација, и други предмети који ће послужити као доказ у кривичном поступку.
Данијел Делић и раније је довођен у везу са диловањем дроге због чега је 2013. године осуђен на четири године затвора у предмету ”Канон”. И Раденко Зељковић је познат као вишеструки преступник, а 2016. године је правоснажно осуђен на пет и по година затвора због диловања дроге
