Драма у Тузли: Родитељ у дворишту школе напао учитељицу

Извор:
Аваз
15.10.2025
07:39
Један родитељ наводно је физички и вербално напао учитељицу 9. октобра ове године у Тузли, у дворишту школе, незванично сазнаје портал "Аваза".
"Управи полиције МУП-а Тузланског кантона, Полицијској станици Центар 9.10.2025. око 16 сати пријављено је од стране једног грађанина да је Н.Н. лице у дворишту школе наводно физички и вербално напао запосленицу једне од основних школа у Тузли", потврђено је из Управе полиције МУП-а Тузланског кантона за портал „Аваза“.
Како додају из полиције, по пријави су поступили полицијски службеници, те је обавијештено Кантонално тужилаштво, дежурни тужилац, те се подузимају све мјере и радње према упутствима дежурног тужиоца.
Тужилаштво руководи истрагом, упознат је тужилац, који је наложио које радње и мјере ће се даље предузимати.
За сада није познат мотив овог напада на радницу школе, а више информација биће познато када Кантонално тужилаштво Тузланског кантона објави саопштење.
