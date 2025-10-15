Logo

Драма у Тузли: Родитељ у дворишту школе напао учитељицу

15.10.2025

07:39

Фото: АТВ БЛ

Један родитељ наводно је физички и вербално напао учитељицу 9. октобра ове године у Тузли, у дворишту школе, незванично сазнаје портал "Аваза".

"Управи полиције МУП-а Тузланског кантона, Полицијској станици Центар 9.10.2025. око 16 сати пријављено је од стране једног грађанина да је Н.Н. лице у дворишту школе наводно физички и вербално напао запосленицу једне од основних школа у Тузли", потврђено је из Управе полиције МУП-а Тузланског кантона за портал „Аваза“.

Како додају из полиције, по пријави су поступили полицијски службеници, те је обавијештено Кантонално тужилаштво, дежурни тужилац, те се подузимају све мјере и радње према упутствима дежурног тужиоца.

Тужилаштво руководи истрагом, упознат је тужилац, који је наложио које радње и мјере ће се даље предузимати.

За сада није познат мотив овог напада на радницу школе, а више информација биће познато када Кантонално тужилаштво Тузланског кантона објави саопштење.

