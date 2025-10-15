Љекари послали упозорење: Враћа се смртоносна болест?

Извор:
Здравствени званичници издали су упозорење након што су нови подаци открили да случајеви туберкулозе (ТБ), назване најсмртоноснијом заразном болешћу на свијету, брзо расту широм Енглеске.
Љекари кажу да, иако многи људи сада негирају да је дуготрајан кашаљ заправо грип или ковид, то заправо може бити туберкулоза, некада третирана као болест из прошлости, али се сада поново шири у неким дијеловима земље.
Подаци које је објавила Агенција за здравствену безбједност Уједињеног Краљевства (УКХСА) показују да је стопа инфекције порасла за 13,6 одсто у 2024. години, са 5.490 забиљежених случајева у поређењу са 4.831 годину раније.
Иако је ризик за ширење и даље низак, стручњаци упозоравају да се туберкулоза лако шири и може бити смртоносна ако се не дијагностификује и не лијечи на вријеме.
Узрокована бактеријом Мицобацтериум туберцулосис, инфекција најчешће напада плућа, али се може проширити и на мозак, кичму или бубреге.
Симптоми се обично развијају полако током недјеља или мјесеци и укључују упорни кашаљ који траје дуже од три недјеље - понекад са крвљу - заједно са грозницом, ноћним знојењем, умором, губитком тежине и губитком апетита.
Ако се не лијечи, туберкулоза може изазвати трајно оштећење плућа или се проширити крвотоком, што доводи до потенцијално фаталних компликација попут менингитиса или отказивања органа.
Често се описује као најсмртоноснија заразна болест на свијету јер сваке године убија више људи него било која друга инфекција - око 1,25 милиона широм свијета у 2023. години, према подацима Свјетске здравствене организације, што је више од смртних случајева од ХИВ-а, маларије и ковида-19.
Болест се може лијечити антибиотицима у временском интервалу од најмање шест мјесеци, али пацијенти морају да заврше цијели режим како би се спријечила резистенција на лијекове.
Туберкулоза се шири продуженим блиским контактом са зараженом особом када кашље, кија или говори, али се не добија лако случајним контактом.
Инфекција се може и спријечити и излијечити — више од 84 одсто пацијената успјешно заврши лијечење у року од 12 мјесеци.
Међутим, др Естер Робинсон, шефица одјељења за туберкулозу у УКХСА, рекла је: "Морамо брзо дјеловати како бисмо прекинули ланце преноса брзом идентификацијом и лијечењем."
"Важно је запамтити да није сваки упорни кашаљ, уз грозницу, узрокован грипом или ковидом. Кашаљ који обично има слуз и траје дуже од три недјеље може бити узрокован низом других проблема, укључујући туберкулозу. Молимо вас да разговарате са својим љекаром опште праксе ако мислите да бисте могли бити у опасности — посебно ако сте се недавно преселили из земље у којој је туберкулоза чешћа."
Енглеска сада има стопу од 9,4 случаја на 100.000 људи - што је и даље испод врхунца овог вијека од 15,6 из 2011. године, али се стално креће навише.
УКХСА је саопштила да је 82 одсто прошлогодишњих случајева било међу људима рођеним ван Велике Британије, мада је дошло и до пораста инфекција међу пацијентима рођеним у Великој Британији.
Британска влада је саопштила да остаје посвећена побољшању превенције, откривања и контроле туберкулозе фокусирајући се на групе које су највише изложене ризику.
УКХСА је такође објавила нове доказе стручњака како би информисала предстојећи Национални акциони план за период 2026–2031, који ће имати за циљ смањење стопе преноса и побољшање приступа тестирању и лијечењу.
Болест је добила свој надимак "викторијанска" јер је некада била водећи узрок смрти у Британији 19. вијека — позната по томе што је однијела животе личности попут сестара Бронте — прије него што су мјере јавног здравља и антибиотици довели до наглог пада броја случајева током 20. вијека.
У фебруару је УКХСА упозорила да су растуће миграције и повратак глобалних путовања након пандемије подстакли "поновну појаву, поновно успостављање и поновни бум" туберкулозе у Британији.
Званичници су рекли да је пораст толико значајан да Велика Британија ризикује да изгуби статус "ниске инциденце" који је добила Свјетска здравствена организација, а који се додјељује само земљама са мање од десет случајева на 100.000 људи.
