Logo

УКЦ Републике Српске користи напредну технологију у лијечењу штитне жлијезде

Извор:

АТВ

14.10.2025

12:16

Коментари:

0
УКЦ Републике Српске користи напредну технологију у лијечењу штитне жлијезде
Фото: АТВ

По први пут у Универзитетском клиничком центру Републике Српске се извела микроталасна аблација нодуса штитне жлијезде - савремена минимално инвазивна процедура, која представља алтернативу хируршком лијечењу бенигних и одабраних малигних нодуса штитне жлијезде.

Како наводе из УКЦ Републике Српске, ова метода омогућава прецизно уништавање чвора помоћу микроталасне енергије уз очување здравог ткива жлијезде, минималан ризик за пацијента и брзи опоравак без потребе за хоспитализацијом.

Извођењем ове процедуре УКЦ Републике Српске постаје прва државна установа у Босни и Херцеговини, као и једна од ријетких у региону, која примјењује ову напредну технологију у лијечењу наведених промјена штитне жлијезде.

"Процедуру микроталасне аблације на прва три болесника је извео тим љекара и медицинских техничара из Завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде УКЦ Републике Српске, на челу са др Љиљаном Граховац и др Дијаном Тодорић - специјалистима нуклеарне медицине. Посебну част представљала је стручна подршка колеге др Петра Пушића, специјалисте нуклеарне медицине, из Клинике Виталис Мостар, који има искуство у примјени ове методе и који је асистирао приликом извођења процедуре код првих болесника", истичу из УКЦ Републике Српске.

Kocani pozar diskoteka

Регион

Умро пјевач из групе ДНК: Седам мјесеци након стравичног пожара у дискотеци изгубио животну битку

Запослени из Завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде користе ову прилику да се захвале начелнику, љекарима и медицинским техничарима из Клинике за максилофацијалну хирургију УКЦ Републике Српске, који су изразили спремност и пружили значајну подршку за почетак извођења ове сложене медицинске процедуре.

"Заједничким радом са Клиником за максилофацијалну хирургију отварају се могућности за даље унапређење досадашње успјешне сарадње између наших организационих јединица. Очекујемо да ће увођење микроталасне аблације значајно унаприједити квалитет дијагностике и терапије болести штитне жлијезде, те додатно потврдити улогу Завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде УКЦ Републике Српске као водеће здравствене установе у земљи у овој области", казали су из УКЦ Републике Српске.

Подијели:

Тагови:

štitna žlijezda

maligne bolesti

УКЦ Републике Српске

liječenje

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Олга Даниловић у четвртфиналу Осаке

Тенис

Олга Даниловић у четвртфиналу Осаке

1 ч

0
Умро пјевач из групе ДНК: Седам мјесеци након стравичног пожара у дискотеци изгубио животну битку

Регион

Умро пјевач из групе ДНК: Седам мјесеци након стравичног пожара у дискотеци изгубио животну битку

1 ч

0
Лукашенко: Испорука ''томахавка'' би довела до нуклеарног рата

Свијет

Лукашенко: Испорука ''томахавка'' би довела до нуклеарног рата

1 ч

0
Други Сабор геодета Србије и Српске окупио 700 стручњака

Друштво

Други Сабор геодета Србије и Српске окупио 700 стручњака

2 ч

0

Више из рубрике

Стручњак тврди: Ако хоћете да доживите стоту, једите ове грицкалице

Здравље

Стручњак тврди: Ако хоћете да доживите стоту, једите ове грицкалице

2 ч

0
Ово је најгора опција доручка која разара вашу јетру

Здравље

Ово је најгора опција доручка која разара вашу јетру

6 ч

0
СЗО упозорава на озбиљну пријетњу

Здравље

СЗО упозорава на озбиљну пријетњу

6 ч

0
Није до посла, до екрана је: Како нам технологија исцрпљује мозак

Здравље

Није до посла, до екрана је: Како нам технологија исцрпљује мозак

21 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

55

Будимиру уручено признање Медицинског факултета у Фочи

13

53

Пијани возач аутомобилом ''покосио'' жену, па побјегао са мјеста несреће

13

51

Билећа добија нови вртић: Средстава обезбјеђена из Кабинета предсједника

13

48

Патријарх Порфирије: Пресвета Богородица нас штити од замки и посрнућа

13

45

Петковић упознао Орбановог савјетника о новим Куртијевим пријетњама Србима

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner