УКЦ Републике Српске користи напредну технологију у лијечењу штитне жлијезде

По први пут у Универзитетском клиничком центру Републике Српске се извела микроталасна аблација нодуса штитне жлијезде - савремена минимално инвазивна процедура, која представља алтернативу хируршком лијечењу бенигних и одабраних малигних нодуса штитне жлијезде.
Како наводе из УКЦ Републике Српске, ова метода омогућава прецизно уништавање чвора помоћу микроталасне енергије уз очување здравог ткива жлијезде, минималан ризик за пацијента и брзи опоравак без потребе за хоспитализацијом.
Извођењем ове процедуре УКЦ Републике Српске постаје прва државна установа у Босни и Херцеговини, као и једна од ријетких у региону, која примјењује ову напредну технологију у лијечењу наведених промјена штитне жлијезде.
"Процедуру микроталасне аблације на прва три болесника је извео тим љекара и медицинских техничара из Завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде УКЦ Републике Српске, на челу са др Љиљаном Граховац и др Дијаном Тодорић - специјалистима нуклеарне медицине. Посебну част представљала је стручна подршка колеге др Петра Пушића, специјалисте нуклеарне медицине, из Клинике Виталис Мостар, који има искуство у примјени ове методе и који је асистирао приликом извођења процедуре код првих болесника", истичу из УКЦ Републике Српске.
Запослени из Завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде користе ову прилику да се захвале начелнику, љекарима и медицинским техничарима из Клинике за максилофацијалну хирургију УКЦ Републике Српске, који су изразили спремност и пружили значајну подршку за почетак извођења ове сложене медицинске процедуре.
"Заједничким радом са Клиником за максилофацијалну хирургију отварају се могућности за даље унапређење досадашње успјешне сарадње између наших организационих јединица. Очекујемо да ће увођење микроталасне аблације значајно унаприједити квалитет дијагностике и терапије болести штитне жлијезде, те додатно потврдити улогу Завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде УКЦ Републике Српске као водеће здравствене установе у земљи у овој области", казали су из УКЦ Републике Српске.
