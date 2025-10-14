Лукашенко: Испорука ''томахавка'' би довела до нуклеарног рата

Извор:
Испорука ракета дугог домета "томахавк" Украјини би ескалирала ситуацију до нуклеарног рата, а амерички предсједник Доналд Трамп то одлично разумије, изјавио је бјелоруски лидер Александар Лукашенко.
"Никакве ракете 'томахавк' неће ријешити проблем. Ово ће ескалирати ситуацију до нуклеарног рата. Доналд Трамп вјероватно то разумије боље од било кога, јер не жури да преда ово смртоносно оружје и дозволи ударе дубоко у Русији, на шта предсједник Зеленски рачуна", рекао је Лукашенко, преноси РТ Балкан.
Он је подвукао да је Русија посвећена успостављању мира у Украјини.
Истовремено, Лукашенко поручује да је Минск спреман за склапање "великог споразума" са САД. Како наводи, на једној страни ваге су њихова питања, захтјеви и молбе, а на другој су питања и захтјеви Бјелорусије.
"Хајде да то ријешимо. Спремни смо за то. Добро оцјењујем приједлоге Доналда Трампа у том контексту. Али и наши интереси морају бити узети у обзир и све мора бити фер, као што смо се некада договорили са Американцима", нагласио је Александар Лукашенко.
Иначе, "Фајненшел тајмс" је данас објавио да ће Сједињене Америчке Државе ће моћи да снабдију Кијев само са 20 до 50 ракета "томахавк", што неће значајно промијенити динамику војног сукоба у Украјини, што су поручили и руски званичници у неколико наврата.
Осим тога, Лукашенко је упутио савјет Доналду Трампу, поручивши му да не брине што није добио Нобелову награду.
"Зато што му није мјесто међу тим одметницима тамо, а људи у свијету треба да оцијене оно што раде САД и Трамп на међународној арени. То је важније – оцјена међународне заједнице и људи у свијету, него те политизоване структуре", наводи Лукашенко.
Он се такође осврнуо на Трампов план за рјешавање израелско-палестинског сукоба, истакнувши да га апсолутно подржава.
"Ово је одлучан, позитиван корак који би могао довести до стварања државе. Можда јединствене палестинске државе која би обухватала и Појас Газе. И коначно, људи тамо ће имати прилику да нормално живе", закључио је Лукашенко.
