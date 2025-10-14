Logo

Директор старачког дома крао од штићенца

Извор:

Јутарњи.хр

14.10.2025

11:54

Коментари:

0
Директор старачког дома крао од штићенца
Фото: МУП Хрватске

Директор једног дома за старије и немоћне у Загребу ових је дана завршио у притвору загребачке полиције због сумње да је покрао двије штићенице дома и то за неколико хиљаду евра.

Прва превара из 2023. године готово да му је прошла некажњено. Тада је 34-годишњак, након што је корисница преминула, узео њезину банковну картицу, а како је имао приступ и ПИН-у картице, са рачуна јој је у два наврата подигнуо 1.400 еура.

Од тог су догађаја прошле готово двије године прије него што се поновно окуражио на казнено дјело на штету својих штићеница. Када је ове године довела 83-годишњакињу у дом, директор јој је одмах рекао да му преда свој мобител и да ће га спремити у сеф.

НСРС-28092025

Република Српска

Љубојевић: Нетачни наводи о колегијуму, без информација о посебној сједници

Чланове њезине породице затим је затражио лозинку њеног телефона и рекао им је да је то уобичајена пракса, јер старије особе знају имати проблема с памћењем.

Након што су му чланови породице, не сумњајући у ништа, дали њену лозинку, он је ушао у њено интернет банкарство и у више наврата исплатио новац с њеног рачуна. Укупно је тако 83-годишњакињи украо 5.800 евра.

Након довршеног криминалистичког истраживања осумњичени је предан притворском надзорнику, док је казнена пријава достављена надлежном државном одвјетништву, извијестила је загребачка полиција, пише Јутарњи.хр.

Подијели:

Тагови:

Крађа

starački dom

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Љубојевић: Нетачни наводи о колегијуму, без информација о посебној сједници

Република Српска

Љубојевић: Нетачни наводи о колегијуму, без информација о посебној сједници

2 ч

0
Ево како да се ријешите голубова који вам праве хаос на тераси

Савјети

Ево како да се ријешите голубова који вам праве хаос на тераси

2 ч

0
Васпитачи траже потписивање новог колективног уговора, Станивуковић одбија

Бања Лука

Васпитачи траже потписивање новог колективног уговора, Станивуковић одбија

2 ч

1
Стручњак тврди: Ако хоћете да доживите стоту, једите ове грицкалице

Здравље

Стручњак тврди: Ако хоћете да доживите стоту, једите ове грицкалице

2 ч

0

Више из рубрике

Ловци се згрозили најездом опасних предатора

Регион

Ловци се згрозили најездом опасних предатора

3 ч

0
Са полица се повлачи позната тјестенина

Регион

Са полица се повлачи позната тјестенина

4 ч

0
Милан у 76. години уписао ауто-школу и постао возач

Регион

Милан у 76. години уписао ауто-школу и постао возач

5 ч

0
Младић возио под дејством пет врста дрога, у његовој кући пронађено оружје

Регион

Младић возио под дејством пет врста дрога, у његовој кући пронађено оружје

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

55

Будимиру уручено признање Медицинског факултета у Фочи

13

53

Пијани возач аутомобилом ''покосио'' жену, па побјегао са мјеста несреће

13

51

Билећа добија нови вртић: Средстава обезбјеђена из Кабинета предсједника

13

48

Патријарх Порфирије: Пресвета Богородица нас штити од замки и посрнућа

13

45

Петковић упознао Орбановог савјетника о новим Куртијевим пријетњама Србима

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner