Директор старачког дома крао од штићенца

Јутарњи.хр
14.10.2025
11:54
Директор једног дома за старије и немоћне у Загребу ових је дана завршио у притвору загребачке полиције због сумње да је покрао двије штићенице дома и то за неколико хиљаду евра.
Прва превара из 2023. године готово да му је прошла некажњено. Тада је 34-годишњак, након што је корисница преминула, узео њезину банковну картицу, а како је имао приступ и ПИН-у картице, са рачуна јој је у два наврата подигнуо 1.400 еура.
Од тог су догађаја прошле готово двије године прије него што се поновно окуражио на казнено дјело на штету својих штићеница. Када је ове године довела 83-годишњакињу у дом, директор јој је одмах рекао да му преда свој мобител и да ће га спремити у сеф.
Чланове њезине породице затим је затражио лозинку њеног телефона и рекао им је да је то уобичајена пракса, јер старије особе знају имати проблема с памћењем.
Након што су му чланови породице, не сумњајући у ништа, дали њену лозинку, он је ушао у њено интернет банкарство и у више наврата исплатио новац с њеног рачуна. Укупно је тако 83-годишњакињи украо 5.800 евра.
Након довршеног криминалистичког истраживања осумњичени је предан притворском надзорнику, док је казнена пријава достављена надлежном државном одвјетништву, извијестила је загребачка полиција, пише Јутарњи.хр.
