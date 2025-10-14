Logo

Ево како да се ријешите голубова који вам праве хаос на тераси

Ево како да се ријешите голубова који вам праве хаос на тераси

Како се ослободити голубова који су одлучили да ваше двориште или кров постану њихова нова станишта?

Ево неколико стратегија које вам могу помоћи:

1. Водена одбрана: Голубови не воле неочекивана изненађења са водом. Стога, инсталирајте цријева или аутоматске млазнице воде које ће их заплашити кад се приближе. Ово је посебно корисно прије него што почну да граде гнијезда.

2. Рефлектујуће препреке: Голубови се не сналазе добро с бљесковима и рефлексијама. Објесите старе ЦД-ове или друге сјајне предмете како бисте их одбили. Овај једноставан трик може их збунити и отерати с вашег имања.

3. Зачински одбијачи: Голубови не воле мирисе јаке хране попут цимета, бибера или чилија. Распршивање тих зачина по земљи или висећи врећице с њима може их задржати подаље. Осим голубова, ово може одбити и неке друге нежељене посјетиоце попут мачака или лисица.

4. Страшила: Постављање страшила у облику јастреба или покретних предмета може изгледати смијешно, али за голубове је то упозорење да би могли бити у опасности. Редовно мијењајте положај страшила како би остали ефикасни.

Паметно комбиновање ових стратегија може значајно смањити присуство голубова на вашем имању или дворишту, чинећи ваше окружење мање примамљивим за њих.

