Како се што лакше прилагодити зимском рачунању времена?

13.10.2025

13:09

Како се што лакше прилагодити зимском рачунању времена?
Фото: pexels/Stas Knop

У ноћи између суботе и недјеље, 26. октобра 2025., казаљке на сату помјерамо један сат уназад и прелазимо на зимско рачунање времена.

Тачно у 3:00 ујутро, сат ћемо вратити на 2:00. Иако многи с радошћу дочекују „додатни сат сна“, љекари упозоравају да и овај јесењи помак може утицати на здравље, нарочито код особа осетљивих на промјене ритма спавања.

– Помјерање сата, чак и када добијемо један сат више, ремети циркадијални ритам, односно унутрашњи биолошки сат тела. Тај ритам регулише хормоне, метаболизам и сан, па свака промјена – ма колико мала била – може да се одрази на организам – објашњавају стручњаци са Harvard Medical School-a.

Најчешће посљедице преласка на зимско рачунање времена су поремећај сна, умор и слабија концентрација. Тијело, кажу љекари, обично треба неколико дана да се прилагоди новом ритму буђења и спавања.

Јесен доноси пад енергије и расположења

Психолози упозоравају да код дела људи у јесен долази до повећања симптома депресије и анксиозности, а мањак дневног светла додатно погоршава расположење. Истраживања показују да се у недјељама након промене времена биљежи и пораст депресивних епизода.

Поред тога, љекари истичу и повећане кардиоваскуларне ризике – промјена биолошког ритма може привремено подићи крвни притисак, број откуцаја срца и ниво стреса. Према анализи објављеној у часопису Слееп Медицине Ревиеwс, прелазак са једног рачунања времена на друго може привремено повећати број срчаних и можданих удара, иако су ови ефекти слабији у јесен него у прољеће.

Умор, несаница и пад концентрације

Студије су показале да се непосредно послије промјене времена биљежи и већи број саобраћајних несрећа, јер су возачи уморнији и мање пажљиви.

Стручњаци савјетују неколико једноставних корака како бисте лакше пребродили овај период:

Почните да раније одлазите на спавање, већ неколико дана прије помјерања сата (сваке вечери 10–15 минута раније), преноси Најжена.

Проводите више времена на дневном свјетлу, нарочито ујутру – сунчева свјетлост помаже да се ваш унутрашњи сат поново усклади.

Одржавајте стални ритам спавања и буђења, чак и викендом.

Избјегавајте кофеин и алкохол у вечерњим сатима.

Не користите телефоне и екране непосредно прије спавања.

Редовна физичка активност и боравак на свјежем ваздуху такође помажу у бржој прилагодби.

– Најважније је бити досљедан. Тијело има свој ритам и не воли нагле промене. Уз мало планирања, већина људи ће се прилагодити у року од неколико дана – поручују стручњаци из Мајо Клинике.

Уз добру припрему и здраве навике, организам ће се брзо вратити у равнотежу – бар до прољећа, када нас чека нови изазов: повратак на љетње рачунање времена.

