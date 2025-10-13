Logo

Како открити да ли је маслиново уље домаће

13.10.2025

09:54

Коментари:

0
Како открити да ли је маслиново уље домаће

Маслиново уље спада међу оне производе за које многи сумњају да ли су заиста право домаће или су помијешана с јефтинијим уљима која се продају под бољим именом.

Мирис је често први показатељ. Право домаће маслиново уље има богат мирис по маслини, трави, па чак и покошеној трави. Ако уље готово да нема мирис или му је мирис врло неутралан, велика је вјероватноћа да није чисто.

Укус открива још више. Квалитетно уље може имати благу горчину и чак осјећај „гребања“ у грлу при гутљају. То су знаци да уље садржи природне антиоксидансе и полифеноле. Ако уље клизи без трпкости и понаша се попут сунцокретовог, вјероватно је разријеђено или припремљено како не треба.

Боја може да превари. Често произвођачи филтрирају или прилагођавају амбалажу да уље изгледа прозирно и хомогено. Међутим, домаће, свјеже уље може бити замућено и имати златно-зелене нијансе, нарочито када га посматрате према свјетлу.

Цијена и амбалажа такође пружају важне трагове. Добро маслиново уље захтијева много рада, па ријетко може бити екстремно јефтино. Лоша амбалажа или декларације које обећавају „екстра д‌јевичанско“ уз ниску цијену могу бити знак упозорења.

Један од једноставних кућних тестова познат је као „тест фрижидера“. Ако уље ставите у фрижидер, на температурама испод око 7 °C, квалитетно маслиново уље може почети да се згрушњава и кристалише. Ако остане потпуно течно, врло је могуће да садржи примјесе других уља која не реагују на ниским температурама.

Имајте на уму да ниједан појединачни тест није апсолутан доказ, али комбинација мириса, укуса, изгледа и једноставних трикова може вам помоћи да боље процијените да ли је маслиново уље које имате заиста оно што тврди да јесте, преноси Подравски.хр.

Таг:

maslinovo ulje

Коментари (0)
