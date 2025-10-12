Logo

На којој температури треба држати термостат зими да би се спријечила појава буђи?

12.10.2025

11:35

На којој температури треба држати термостат зими да би се спријечила појава буђи?

Буђ и влага не настају преко ноћи – али када се појаве, штета је већ учињена. Зими, многи покушавају да уштеде на гријању, али прениска температура у стану може створити идеалне услове за развој буђи. Стручњаци упозоравају: термостат не би требало да пада испод одређене границе, јер у супротном ризикујете здравље и имовину.

Која је минимална температура за спречавање буђи?

Према препорукама стручњака, унутрашња температура не би смјела да падне испод 15°Ц, чак ни када нисте код куће. Идеално је да се температура у стану током зиме креће између 18°Ц и 21°Ц, јер се тако спречава кондензација на зидовима и прозорима — главни узрок настанка буђи.

Зашто долази до буђи и влаге?

Када је разлика између спољне и унутрашње температуре велика, долази до накупљања влаге.

Ако је просторија хладна, а влажност висока, кондензација се таложи на зидовима, нарочито у угловима и иза намјештаја.

Временом се појављују црне мрље буђи, које могу изазвати алергије, респираторне проблеме и оштетити зидове, намјештај и гардеробу.

Како да спријечите буђ у стану?

-Не спуштајте термостат испод 18°Ц у просторијама које редовно користите.

-Редовно провјетравајте стан, чак и зими – кратко, али интензивно.

-Не прекривајте радијаторе и не гурајте намјештај уз хладне зидове.

-Користите одвлаживаче ваздуха ако примјетите кондензацију.

-Обратите пажњу на ормаре, ћошкове и прозоре – то су најчешће жаришне тачке.

У покушају да уштедите на гријању, можете направити много већу штету. Буђ није само естетски проблем – она утиче на здравље и квалитет живота. Зато, подесите термостат паметно: између 18 и 21°Ц, и обезбиједите свом дому топлину, али и заштиту.

