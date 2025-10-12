Logo

''Око 75 одсто беба уписано у матичне књиге електронским путем''

Беба дијете
Фото: Ivone De Melo/Pexels

Од увођења дигиталне услуге пријаве новорођене дјеце у матичне књиге, око 75 одсто пријава беба пристигло је електронским путем, а очекује се да ће на повећање овог процента у наредном периоду знатно утицати развој других е-услуга, изјавила је министар управе и локалне самоуправе Сенка Јујић.

Јујићева је напоменула да путем сервиса е-беба родитељи новорођенчета у породилишту могу пријавити своје дијете без додатних административних процедура и одлазака у институције.

policija rs

Хроника

У несрећи код Модриче страдао пјешак

- Овај сервис родитељима штеди вријеме јер нема потребе да обилазе шалтере институција, а штеди и новац јер извод из матичне књиге рођених и увјерење о држављанству за новорођенче добијају бесплатно на кућну адресу - рекла је Јујићева за Срну.

Она је подсјетила да је е-сервис успостављен 2019. године са Републичким заводом за статистику, који електронским путем преузима податке од матичних служби неопходне за израду извјештаја из области демографске статистике.

- Овим су матичне службе растерећене јер је ручно попуњавање статистичких података и њихово слање путем поште замијењено електронским, а истовремено је постигнута већа тачност података у статистичким евиденцијама - навела је Јујићева.

Вилијам Монтгомери-12102025

Свијет

Монтгомери: Злочин у Сребреници не достиже ниво геноцида

Она је истакла да ради унапређења постојећих е-услуга, Министарство прати рад матичних служби и пружа стручну помоћ запосленима на пословима грађанских стања и матичара, у виду обука кроз радионице, одговора на питања о примјени прописа, а све с циљем подизања квалитета услуга које пружају грађанима.

Јујићева је додала да је Министарство управе и локалне самоуправе посвећено развоју електронских сервиса путем којих је грађанима и институцијама олакшан приступ услугама базираним на подацима из матичних књига.

