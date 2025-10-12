Logo

Да ли је ово нови селектор Србије?

12.10.2025

10:26

Фото: ФСС

Послије пораза од Албаније у Лесковцу (0:1) у квалфикацијама за Свјетско првенство, постало је неминовно да ће се путеви селектора Драгана Стојковића и Фудбалског савеза Србије разићи.

То је потврдио и Пикси, који је исте вечери разговарао са Драганом Џајићем и Бранком Радујком, челним људима Фудбалског савеза Србије, понудивши им оставку.

Драган Стојковић Пикси

Фудбал

Стојковић понудио оставку, не путује у Андору

Недуго потом, у медијима се појавило и име његове замјене. Како сазнаје "Арена спорт" ријеч је о Вељку Пауновићу.

Српски стручњак је прије само три дана добио отказ у Реал Овиједу, чиме је постао слободан у избору нове средине.

Пауновић је име које се дуго у јавности повезује са селекторском функцијом, а чини се да су сада све препреке отклоњење. Са нашом младом репрезентацијом је 2015. године освојио Светско првенство, те се сви у Србији надају да би добру игру могао деценију касније да пренесе на сениоре.

Фудбалери Србије

Фудбал

Пикси добио поруку са трибина: Орлови изгубили од Албаније усред Србије

У сваком случају, Пауновић неће предводити тим против Андоре. Тај посао ће бити поверен Горану Ђоровићу, Стојковићевом асистенту.

Dragan Stojković Piksi

Veljko Paunović

