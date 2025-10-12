Да ли је ово нови селектор Србије?

12.10.2025
10:26
Послије пораза од Албаније у Лесковцу (0:1) у квалфикацијама за Свјетско првенство, постало је неминовно да ће се путеви селектора Драгана Стојковића и Фудбалског савеза Србије разићи.
То је потврдио и Пикси, који је исте вечери разговарао са Драганом Џајићем и Бранком Радујком, челним људима Фудбалског савеза Србије, понудивши им оставку.
Стојковић понудио оставку, не путује у Андору
Недуго потом, у медијима се појавило и име његове замјене. Како сазнаје "Арена спорт" ријеч је о Вељку Пауновићу.
Српски стручњак је прије само три дана добио отказ у Реал Овиједу, чиме је постао слободан у избору нове средине.
Пауновић је име које се дуго у јавности повезује са селекторском функцијом, а чини се да су сада све препреке отклоњење. Са нашом младом репрезентацијом је 2015. године освојио Светско првенство, те се сви у Србији надају да би добру игру могао деценију касније да пренесе на сениоре.
У сваком случају, Пауновић неће предводити тим против Андоре. Тај посао ће бити поверен Горану Ђоровићу, Стојковићевом асистенту.
