Пуцњава у Приштини током меча Србија-Албанија

Фудбалска репрезентација Србије доживјела је тежак пораз и срамоту у Лесковцу, пошто је у квалификацијама за Свјетско првенство поражена од Албаније са 1:0.
Једини гол постигао је Реј Манај у 46. минуту, а испоставило се да је то било довољно за велико славље Албанаца.
Велики број Албанаца и са територије тзв. Косова пратио је ову утакмицу, нарочито у Приштини, гдје су на улицама гледали пренос меча на видео-биму, а управо тамо дошло је и до језивог инцидента.
Наиме, један од навијача током меча је у маси извадио пиштољ и почео да пуца у ваздух, а сада се појавио и нови снимак тог инцидента.
Док је велики број људи стајао испред видео-бима и пратио меч, један од њих извадио је пиштољ, кренуо да шета кроз масу, а потом испалио неколико хитаца у ваздух.
Како је то изгледало, можете видјети у снимку испод.
Према информацијама које су се појавиле након инцидента, особа која је пуцала је ухапшена, а повријеђених није било.
