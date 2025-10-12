Logo

Пуцњава у Приштини током меча Србија-Албанија

12.10.2025

09:33

Приштина пуцњава
Фото: hooligans_cz/Instagram/Screenshot

Фудбалска репрезентација Србије доживјела је тежак пораз и срамоту у Лесковцу, пошто је у квалификацијама за Свјетско првенство поражена од Албаније са 1:0.

Једини гол постигао је Реј Манај у 46. минуту, а испоставило се да је то било довољно за велико славље Албанаца.

Велики број Албанаца и са територије тзв. Косова пратио је ову утакмицу, нарочито у Приштини, гдје су на улицама гледали пренос меча на видео-биму, а управо тамо дошло је и до језивог инцидента.

Наиме, један од навијача током меча је у маси извадио пиштољ и почео да пуца у ваздух, а сада се појавио и нови снимак тог инцидента.

Док је велики број људи стајао испред видео-бима и пратио меч, један од њих извадио је пиштољ, кренуо да шета кроз масу, а потом испалио неколико хитаца у ваздух.

Како је то изгледало, можете видјети у снимку испод.

Према информацијама које су се појавиле након инцидента, особа која је пуцала је ухапшена, а повријеђених није било.

(Телеграф.рс)

Priština

Косово и Метохија

Пуцњава

