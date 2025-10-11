Logo

Велики шок у групи Орлова пред меч Србија - Албанија

Извор:

Телеграф

11.10.2025

17:03

Коментари:

0
Велики шок у групи Орлова пред меч Србија - Албанија
Фото: АТВ

Сјајне вијести за репрезентацију Србије, али и селекцију Албаније уочи вечерашњег дуела квалификација за Мундијал у Лесковцу!

Андора је освојила први бод у доигравању за СП, пошто је у Риги одиграла 2:2 против Летоније, која се тако удаљила од потенцијалног другог мјеста.

Килијан Ембапе

Фудбал

Мпабе напустио репрезентацију Француске

Велики шок за домаћи тим услиједио је најприје у 33. минуту када је Мојсес Сан Николас постигао водећи гол за госте, али је балтичка репрезентација успјела да преокрене до истека сат времена фудбала.

Најприје је један од најлепших голова квалификација постигао Дмитријс Зеленковс у 41. минуту, да би у 55. великих 2:1 и у том моменту исти број бодова уз два меча мање од Србије, донио са бијеле тачке Владиславс Гутковскис.

Исти играч постигао је гол и у 62. минуту, који је поништен због офсајда, а хладан туш услиједио је у 78. минуту, када се у листу стријелаца уписао Иан Оливера, за на крају коначних 2:2.

Полиција Србија

Хроника

Ово је Тасманијски ђаво који је напао таксисту у Београду

До краја меча Андора је остала са десеторицом, али их то није спријечило да остане 2:2. Тако је Летонија дошла тек до петог бода из шест мечева, што је за два мање од Србије, која је одиграла четири, и три од Албаније из пет сусрета.

Практично, Летонци су остали само на теорију да могу до Мундијала.

Андора је освојила први бод, постигла прве голове у шест дуела и за њих је и ово велики успјех, пише "Телеграф".

