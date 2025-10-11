Дијете се удавило у базену хотела

Извор:
Телеграф
11.10.2025
16:33
Коментари:0
Дијете (6) трагично је страдало на породичном одмору у Грчкој, када се, док се купало са родитељима, удавило у хотелском базену.
Трагедија се догодила јутрос у познатом хотелу на Санторинију, а локални медији пишу да су у питању страни држављани који су дошли на одмор.
Породица је била смјештена у хотелу у Камарију.
У тренутку несреће више људи је било у базену, али наводно нико није видио да је дијете потонуло на дно.
Вјерује се да се дијете нагутало велике количине воде и да је изгубило свијест, након чега је потонуо на дно. У тренутку трагедије у базену су били и његови родитељи који наводно нису ни примјетили да им је син у невољи.
Мајка и отац, стари 33 и 32 године, схватили су да им дјетета нема тек кад је један од купача случајно "запео" за тијело малишана и дигао панику!
Свијет
Орбан: У Мађарској почело прикупљање потписа против милитаризације Европе
Дјечака су одмах извукли на површину, али је већ било прекасно. Сви покушаји реанимације били су узалудни.
На лице мјеста је брзо стигла и Хитна помоћ, али ни љекари нису могли ништа да учине. Дијете је по доласку у болницу проглашено мртвим.
Према наводима медија, у тренутку трагедије, на базену није било спасиоца.
Полиција истражује читав случај, али и менаџмент хотела, како би се утврдило зашто на базену није био неко да брине о безбједности купача.
Наводно су родитељи приведени након смрти дечака.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму