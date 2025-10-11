Вандализам онемогућио Србе широм БиХ да достојно обиљеже Михољске задушнице

Извор:
СРНА
11.10.2025
16:13
Коментари:1
Многи Срби не могу достојно да обиљеже Михољске задушнице у мјестима широм Федерације БиХ због вандализма на православним гробљима, саопштено је данас из Одбора за заштиту права Срба у ФБиХ.
У саопштењу се наводи да су у више повратничких села евидентирани случајеви рушења и оштећења надгробних споменика, капела и црквених објеката и да до данас нико није одговарао за ове поступке, преноси Срна.
Из Одбора указују да се посебно издваја инцидент у приградском насељу Печуј поред Зенице, гдје је уништено 60 православних надгробних споменика, а надлежне институције до сада нису покренуле поступке против починилаца.
Према подацима Одбора, слични случајеви су забиљежени и у српским селима Данци код Какња, Мошћаница код Зенице, Ковачићи код Кладња, Пламенице код Кључа, Доња Јеховина код Биљешева и Тупковићи код Живиница.
Из Одбора истичу да ће наставити да документују све случајеве уништавања православне баштине и обавјештавају јавност и апелују да надлежни органи у ФБиХ реагују и покрену истраге.
