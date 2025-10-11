Logo

Кошарац: Потписан споразум вриједан 2,5 милиона евра за производњу зелене и здраве хране

СРНА

11.10.2025

15:48

Фото: Срна

Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац потписао је данас са Агромедитеранским институтом Бари Споразум о имплементацији пројекта "Транзиција ка производњи зелене и здраве хране у БиХ", укупне вриједности 2,5 милиона евра.

Кошарац је навео да је током званичне посјете Барију одржан радни састанак са руководством Института, на којем су анализирани резултати досадашње сарадње и пројекти реализовани у области пољопривреде.

"Ефекти наших заједничких активности посебно су видљиви у мањим руралним срединама у Републици Српској и Федерацији БиХ, гдје су допринијели развоју локалних заједница и унапређењу животног стандарда становништва", навео је Кошарац.

Он је истакао да је посебан акценат током разговора стављен на могућности подршке агромедитеранским културама у Херцеговини, као и њиховом брендирању.

Кошарац је подсјетио да се са Институтом у Барију реализује пројекат изградње Романијске куће на Сокоцу, те додао да је разговарано и о имплементацији сличних пројеката у Билећи и Вишеграду, односно о изградњи Билећке и Дринске куће.

"Фокусирали смо се и на могућу подршку пчеларству и рибарству, с акцентом на систем порибљавања Билећког језера и ријеке Неретве", прецизирао је Кошарац.

Драган Стојковић Пикси

Фудбал

Србија без једног од најбољих играча и против Андоре

Он је изразио задовољство што је италијанска страна подржала његову иницијативу за заједничко кандидовање еколошких пројеката према Зеленом климатском фонду.

"Захвалан сам руководству Института за досадашњу подршку, као и договорене правце сарадње и кључних области које су нам приоритетне", навео је Кошарац на "Инстаграму".

Кошарац је додао да ће, пратећи добре праксе из Барија, фокус бити на пројектима унапређења пољопривредне производње примјеном савремених метода и техника, што ће, како је нагласио, олакшати рад произвођачима и смањити ризике.

"То су стратешки кораци који могу оживјети рурална подручја и допринијети развоју нашег аграрног сектора", закључио је Кошарац.

Сташа Кошарац

poljoprivredna proizvodnja

Zdrava hrana

