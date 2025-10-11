Додик коментарисао Вукановићеву жалбу и одлуку Суда

Извор:
Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је данас да је покушај да се пред Судом БиХ оспори његова функција предсједника странке, нечија намјера да прави сензацију.
"Наравно да могу бити предсједник. Али, неко стално прави неку занимацију. Небитно за мене. То је свима било јасно", рекао је Додик новинарима у Лакташима.
Огласио се Суд о одбијању Небојше Вукановића: Неосновано
Суд БиХ одбио је жалбу предсједника Листе за правду и ред Небојше Вукановића коју је уложио, јер је Централна изборна комисија БиХ овјерила кандидатуру СНСД-а, коју је потписао Милорад Додик за пријевремене изборе за предсједника Републике Српске.
