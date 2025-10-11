Кецмановић: Утицај Додика не зависи од функције него функција зависи од њега

Извор:
Утицај предсједника Републике Српске Милорада Додика не зависи од функције на којој се он налази, него функција зависи од њега био он премијер, предсједник Републике, члан Предсједништва БиХ или ништа од тога, поручио је професор Ненад Кецмановић.
- Додик и само као предсједник странке, која са коалицијом има већину посланика у парламенту, именује мандатара, потврђује премијере и министре, поставља директоре јавних предузећа, остаје "у седлу" и без функције предсједника - истакао је Кецмановић.
Према његовим ријечима, то протекторат зна па у Сарајеву већ наглас "думају" како би му и то забранили.
- А он им је из Сочија, гдје је, како каже прикупио снагу, поручио да ће, ако ништа друго, формирати НВО. Захваљујући ауторитету који немају ни Мерц, ни Макрон ни Стармер заједно са Шмитом, ОХР-ом, ПИК-ом имаће већи јавни утицај него иједна опозициона странка - оцијенио је Кецмановић у ауторском тексту за Политику.
Он је додао да ће се "када најављеном руско-америчком "Комисијом за Балкан" недорасла ЕУ буде избачена из игре, завршити и ово лудило у БиХ".
