Кецмановић: Утицај Додика не зависи од функције него функција зависи од њега

11.10.2025

Утицај предсједника Републике Српске Милорада Додика не зависи од функције на којој се он налази, него функција зависи од њега био он премијер, предсједник Републике, члан Предсједништва БиХ или ништа од тога, поручио је професор Ненад Кецмановић.

- Додик и само као предсједник странке, која са коалицијом има већину посланика у парламенту, именује мандатара, потврђује премијере и министре, поставља директоре јавних предузећа, остаје "у седлу" и без функције предсједника - истакао је Кецмановић.

Aleksandar Bocan Harčenko

Србија

Боцан-Харченко: Резолуција 1244 остаје кључна за рјешавање стабилности региона

Према његовим ријечима, то протекторат зна па у Сарајеву већ наглас "думају" како би му и то забранили.

- А он им је из Сочија, гдје је, како каже прикупио снагу, поручио да ће, ако ништа друго, формирати НВО. Захваљујући ауторитету који немају ни Мерц, ни Макрон ни Стармер заједно са Шмитом, ОХР-ом, ПИК-ом имаће већи јавни утицај него иједна опозициона странка - оцијенио је Кецмановић у ауторском тексту за Политику.

goran selak

Република Српска

Селак: Биће убједљива побједа Карана, Сарајево је хтјело да бира предсједника

Он је додао да ће се "када најављеном руско-америчком "Комисијом за Балкан" недорасла ЕУ буде избачена из игре, завршити и ово лудило у БиХ".

Nenad Kecmanović

Милорад Додик

