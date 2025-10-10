Logo

Обиљежено 30 година од агресије на 13 западнокрајишких општина

Фото: ATV

Ни након три деценије, бол не јењава. У Мркоњић Граду обиљежено је 30 година од агресије хрватске војске и такозване Армије БиХ на 13 западнокрајишких општина.

Из највеће масовне гробнице у западној Крајини, ексхумирано је 181 тијело. Међу њима – отац, брат и стриц Љиљане Перић.

"Нико за злочин не одговара. Да ли ће да одговара - не вјерујем. Ја лично не вјерујем. Видјећемо, вријеме ће показати. Породицама је сваки дан горе. Власти се мијењају. Долазе ови, они одлазе. Породицама је ја мислим најгоре.", каже Љиљана Перић.

У агресији здружених снага Хрватске војске, ХВО-а и такозване Армије БиХ – подржаних НАТО логистиком 1995. године, живот је изгубило 2.214 Срба, од чега 753 цивила. Ни данас, 30 година касније – починиоци нису процесуирани.

"Овдје су биле регуларне, гардијске бригаде друге државе. Лично сам судионик тога. Овдје је био НАТО који је помагао путем сателита навођење беспилотних летјелица и тако даље. Ово је била тако једна неправедна борба у којој се немилосрдно убијао српски народ", рекао је Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.

Званичници Републике Српске и Србије, као и породице погинулих, положили су вијенце на гробљу и централном споменику. Потом је услиједио и духовни програм у Центру "Петар Кочић" – симболични подсјетник да култура памћења не смије престати.

"Данас је један од најтежих дана у Мркоњић Граду. Мркоњић Град је био град страдалника, али и град који се издигао из пепела и који иде у своју будућност. Велика штета, нико још увијек није процесуиран за злочине који су се овдје десили, али се ми и даље надамо да ће правда доћи прије или касније", рекао је Стевица Еремија, предсједник Скупштине општине Мркоњић Град.

Са вјековних огњишта из западне Крајине протјерано је 120.000 Срба, а њихова имовина је опљачкана и уништена.

Још увијек се води поступак против Атифа Дудаковића и припадника Петог корпуса такозване Армије БиХ, оптужених за злочине над српским цивилима и заробљеницима.

Из пепела у тишини. Тридесет година касније, ране су још отворене. Правда није стигла. А породице – њихова борба не престаје. Сваког дана, изнова.

Мркоњић Град

Коментари (0)
