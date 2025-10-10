Обиљежено 30 година од агресије на 13 западнокрајишких општина

Извор:
Ни након три деценије, бол не јењава. У Мркоњић Граду обиљежено је 30 година од агресије хрватске војске и такозване Армије БиХ на 13 западнокрајишких општина.
Из највеће масовне гробнице у западној Крајини, ексхумирано је 181 тијело. Међу њима – отац, брат и стриц Љиљане Перић.
"Нико за злочин не одговара. Да ли ће да одговара - не вјерујем. Ја лично не вјерујем. Видјећемо, вријеме ће показати. Породицама је сваки дан горе. Власти се мијењају. Долазе ови, они одлазе. Породицама је ја мислим најгоре.", каже Љиљана Перић.
У агресији здружених снага Хрватске војске, ХВО-а и такозване Армије БиХ – подржаних НАТО логистиком 1995. године, живот је изгубило 2.214 Срба, од чега 753 цивила. Ни данас, 30 година касније – починиоци нису процесуирани.
"Овдје су биле регуларне, гардијске бригаде друге државе. Лично сам судионик тога. Овдје је био НАТО који је помагао путем сателита навођење беспилотних летјелица и тако даље. Ово је била тако једна неправедна борба у којој се немилосрдно убијао српски народ", рекао је Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.
Званичници Републике Српске и Србије, као и породице погинулих, положили су вијенце на гробљу и централном споменику. Потом је услиједио и духовни програм у Центру "Петар Кочић" – симболични подсјетник да култура памћења не смије престати.
"Данас је један од најтежих дана у Мркоњић Граду. Мркоњић Град је био град страдалника, али и град који се издигао из пепела и који иде у своју будућност. Велика штета, нико још увијек није процесуиран за злочине који су се овдје десили, али се ми и даље надамо да ће правда доћи прије или касније", рекао је Стевица Еремија, предсједник Скупштине општине Мркоњић Град.
Са вјековних огњишта из западне Крајине протјерано је 120.000 Срба, а њихова имовина је опљачкана и уништена.
Још увијек се води поступак против Атифа Дудаковића и припадника Петог корпуса такозване Армије БиХ, оптужених за злочине над српским цивилима и заробљеницима.
Из пепела у тишини. Тридесет година касније, ране су још отворене. Правда није стигла. А породице – њихова борба не престаје. Сваког дана, изнова.
