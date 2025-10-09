Ђокић за АТВ: Владајућа коалиција показала одговорност тиме што је подржала Карана

Извор:
Предсједник Социјалистичке партије Петар Ђокић поручио је да су изнуђени избори у Републици Српској резултат политичког прогона предсједника Републике Српске Милорада Додика, али да је владајућа коалиција показала одговорност тиме што је подржала Синишу Карана као кандидата за предсједника Републике Српске на пријевременим изборима.
"Након једног наметнутог изборног процеса који је посљедица политичког прогона предсједника Републике Српске Милорада Додика и намјере да се умањи вриједност институција Републике Српске, ми смо као одговорна власт, прије неколико дана подржали Синишу Карана као нашег заједничког кандидата за предсједника", казао је Ђокић и додао:
Одлука да се изађе на пријевремене изборе донесена с циљем да се одбране институције Републике Српске.
"Изнуђени избори су уједно постали врло важна тема у смислу на који начин приступити рјешавању тог питања. Првобитно смо сматрали да је најбољи начин да све партије у Републици Српској остваре пуно политичко јединство и требали смо да одбацимо изборе као могућност. Тиме би задали тежак ударац онима који су планирали да дестабилизују Републику Српску, али на жалост то се није десило. Као одговорна власт ми смо одлучили да се ипак изађе на изборе, јер да нисмо изашли на изборе могло се десити да једна мала скупина грађана изабере некога и промовише га као предсједника Републике Српске. То би узроковало једну велику нестабилност у Републици Српској", закључио је Ђокић.
