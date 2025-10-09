Отказан дуел Рачић против Петровића

Извор:
АТВ
09.10.2025
19:25
Коментари:0
Умјесто пред камерама челни људи Електропривреде и Привредне Коморе Српске данас на кафи. Столице у студију су остале празне а рефлектори угашени, дуел се није десио.
Све је почело када је Горан Рачић осуо дрвље и камење на Електропривреду а онда га Лука Петровић позвао на ТВ дебату. АТВ је изашла у сусрет, пристали су. Онда се Рачић упутио у Требиње са жељом да се прије студија дебатује у ресторану. То му није му пошло за руком па је од дуела одуста.
"Електропривреда захтјева један озбиљан дијалог укључен у струку а ништа се не може ријешити путем препуцавања у ТВ дуелима то не води ничему", казао је предсједник Привредне коморе Републике Српске Горан Рачић.
Лука Петровић данас пред камером АТВ-а изражава жаљење што до дуела није дошло. Био је каже спреман.
"Мени је жао, мислим да је добро да се све тематске емисије преносе уживо и мени је стварно жао што није дошло до аргумената и знања и из области Привредне коморе и из области ЕРС-а", истакао је директор Електропривреде Републике Српске Лука Петровић.
Чини се да је управо област Привредне коморе за Рачића била спорна.
"Ја сам онако на прву ако је тема ЕРС можемо о томе разговарати, међутим када сам чуо господина Петровића да он покушава да пребаци на другу причу да се извуче онда се види у ком то правцу иде и да то не води ничему", додао је Рачић.
"Што се мене тиче на све теме можемо причати што се тиче привреде поготово Електропривреде и поготово Привредне коморе Републике Српске. Не видим разлога да се не дохватимо и ПК Српске", казао је Петровић за АТВ.
Да се о свим проблемима јавно прича и дебатује можда би их било мање и у Привредној Комори и у Електропривреди. Било како било, ова прича се дефинитивно наставља. Тренутни резултат је неријешен но ипак Петровић би могао добити бод у гостима јер од дуела није одустао.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч2
Најновије
Најчитаније
20
59
20
48
20
37
20
37
20
33
Тренутно на програму